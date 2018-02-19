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Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında dikkan çeken yazı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:39 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Zeytin Dalı harekat merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken ekibin kapıya yazdığı "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı dikkat çekti.

Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında dikkan çeken yazı!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı harekâtında görevli çeşitli birlik ve tugay karargâhlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı harekâtı hakkında bilgi aldı.

HAREKÂT MERKEZİNDE 'BU TAKIM BU MAÇI ALIR' YAZISI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Zeytin Dalı harekât merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken ekibin kapıya yazdığı "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı ise dikkat çekti.

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Zeytin Dalı operasyonuna katılan Mehmetçik, moral,motivasyon için atılan bombaların üzerine şehitlerimizin ve tanınan kişilerin isimleri yazıyor ve operasyonun başlamasından bu yana sosyal medyada geniş yer buluyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Hulusi Akar Zeytin Dalı Harekatı

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