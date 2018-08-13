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İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, daha önceki bayramlarda da olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı.

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

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İBB istanbul toplu taşıma indirim

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
AKP iktidar olmadan önce bayram lar da bedava idi
demekki % 50 fakirleştik daha önce ücretsiz oluyordu
eskiden bedavaydı...
istanbullular mujde, keyf ettiniz 3 lira yerine sadece ve sadece 1.49 kurus
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