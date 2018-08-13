İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.
Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.
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