İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi Belediyesi'nde düzenlenen “İş İnsanları" toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, “Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir. Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum; hem de bütün Türkiye'yi bir araya getirerek. Hiç kimseyi kendisini ifade etmekten korkutmayarak Türkiye'yi bir araya getirdi. O Türkiye'ye demokrasi hikayeleri anlatan ülkeleri biz biliyoruz" dedi. "BANA BEŞ PARALIK ADAM DİYOR"



Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine hakaret ettiğini belirterek, “Bana 'beş paralık adam' diyor. Neden diyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımıza Man Adası yüzünden hakaret etti, iftirada bulundu. İspatlayamadı. Mahkeme 197 bin liraya mahkum etti. Var o sözün sahipleri. Beşiktaş Belediye Başkanı 'ben bir tek kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim' desin. Ataşehir Belediye Başkanı desin ki 'ben bir tek kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim'. Şimdi bu 197 bin lirayı nereden verecek. Bu kaybettiği mahkemeleri nereden verecek. Söylediğim söz şu; 'arka kapıdan yardım ediyorlardı, şimdi biz kapılarını kestik, bakalım bu paraları şimdi nereden verecekler'.

"KAFASI KARIŞIK İNSANLAR TÜRKİYE'Yİ İDARE EDEMEZLER"



Bu kadar ucuz mu her şey? Nasrettin Hoca'nın kazanının doğurduğunu duydunuz da, bir evin doğurduğunu duydunuz mu? Ataşehir'de bir dairesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne dedi; '75 metrekare, 1+1'. Mübarek 2 kat çıktı. 'Eğer böyle olursa istifa ederim' dedi. Biz onun bu sözlerine alıştığımız için, böyle bir sözün karşılığını getirmeyeceği için… Sen bu paraya alırken diğerlerinin 2.5 katına aldığını ispat ettik. Parayı verip vermediği belli değil, dekontunu da ispat edebilmiş değil. Çok açık söylüyorum, kafası karışık insanlar Türkiye'yi idare edemezler" dedi. “AMAN BİR ŞEY OLMASIN DİYE 28 BİN KİŞİYLE KORUDUK"



Soylu, “Ankara'dan İstanbul'a yürürken, sözde adalet yürüyüşü yapıyordu. Bir tek güvenlik açığı oldu mu? Kaç kişiyle koruduk biliyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Aman bir şey olmasın diye. 28 bin kişiyle. Bu bizim görevimiz. Biz görevimizi yerine getiririz, görevimizi yaparken de bir eksiklik ortaya koymayız" dedi. KARAYILAN'IN TEHDİTLERİNE CEVAP



Soylu, “Murat Karayılan açıklama yapmış, bizim milletvekilimizle ilgili, İbrahim Halil Yıldız ile ilgili. 'Ondan ve ailesinden intikamımızı alacağız' demiş, 'Tayyip Erdoğan kendisi gelsin de Kandil'e, kendisi alsın' demiş. Bu Murat Karayılan gibi 15 yaşındaki kızlara tecavüzü kendisine maharet bilen alçak heriflere yapacağımızın yarısı aklımızda yok haberiniz olsun" şekliden konuştu.