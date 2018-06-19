HABER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 16:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sultangazi Belediyesi'nde düzenlenen “İş İnsanları" toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Soylu terör örgütü ele başlarından Murat Karayılan'ın AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdidi ile ilgili "Bu Murat Karayılan gibi 15 yaşındaki kızlara tecavüzü kendisine maharet bilen alçak heriflere yapacağımızın yarısı aklımızda yok haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi Belediyesi'nde düzenlenen “İş İnsanları" toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, “Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir. Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum; hem de bütün Türkiye'yi bir araya getirerek. Hiç kimseyi kendisini ifade etmekten korkutmayarak Türkiye'yi bir araya getirdi. O Türkiye'ye demokrasi hikayeleri anlatan ülkeleri biz biliyoruz" dedi.

"BANA BEŞ PARALIK ADAM DİYOR"

Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine hakaret ettiğini belirterek, “Bana 'beş paralık adam' diyor. Neden diyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımıza Man Adası yüzünden hakaret etti, iftirada bulundu. İspatlayamadı. Mahkeme 197 bin liraya mahkum etti. Var o sözün sahipleri. Beşiktaş Belediye Başkanı 'ben bir tek kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim' desin. Ataşehir Belediye Başkanı desin ki 'ben bir tek kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim'. Şimdi bu 197 bin lirayı nereden verecek. Bu kaybettiği mahkemeleri nereden verecek. Söylediğim söz şu; 'arka kapıdan yardım ediyorlardı, şimdi biz kapılarını kestik, bakalım bu paraları şimdi nereden verecekler'.

"KAFASI KARIŞIK İNSANLAR TÜRKİYE'Yİ İDARE EDEMEZLER"

Bu kadar ucuz mu her şey? Nasrettin Hoca'nın kazanının doğurduğunu duydunuz da, bir evin doğurduğunu duydunuz mu? Ataşehir'de bir dairesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne dedi; '75 metrekare, 1+1'. Mübarek 2 kat çıktı. 'Eğer böyle olursa istifa ederim' dedi. Biz onun bu sözlerine alıştığımız için, böyle bir sözün karşılığını getirmeyeceği için… Sen bu paraya alırken diğerlerinin 2.5 katına aldığını ispat ettik. Parayı verip vermediği belli değil, dekontunu da ispat edebilmiş değil. Çok açık söylüyorum, kafası karışık insanlar Türkiye'yi idare edemezler" dedi.

“AMAN BİR ŞEY OLMASIN DİYE 28 BİN KİŞİYLE KORUDUK"

Soylu, “Ankara'dan İstanbul'a yürürken, sözde adalet yürüyüşü yapıyordu. Bir tek güvenlik açığı oldu mu? Kaç kişiyle koruduk biliyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Aman bir şey olmasın diye. 28 bin kişiyle. Bu bizim görevimiz. Biz görevimizi yerine getiririz, görevimizi yaparken de bir eksiklik ortaya koymayız" dedi.

KARAYILAN'IN TEHDİTLERİNE CEVAP

Soylu, “Murat Karayılan açıklama yapmış, bizim milletvekilimizle ilgili, İbrahim Halil Yıldız ile ilgili. 'Ondan ve ailesinden intikamımızı alacağız' demiş, 'Tayyip Erdoğan kendisi gelsin de Kandil'e, kendisi alsın' demiş. Bu Murat Karayılan gibi 15 yaşındaki kızlara tecavüzü kendisine maharet bilen alçak heriflere yapacağımızın yarısı aklımızda yok haberiniz olsun" şekliden konuştu.

"ESAS 24 HAZİRANDAN SONRA İZLEYİN"

Bakan Soylu, “Terörle mücadelede bugüne kadar gördüğünüz fragmandı. Siz esas 24 Hazirandan sonra nasıl terörle mücadele edeceğiz onu izleyin. Göreceksiniz Türkiye'de bu terör örgütleriyle mücadelede işimizi yarım bırakmayacağız. Ama milletimiz gayret verirse, destek verirse" dedi.

"İLK KEZ BİR SEÇİMDE OY İSTİYORUM"

Süleyman Soylu, “PKK dinsiz bir örgüttür, dinsizleştirmeye çalışan bir örgüttür. Avrupa'yla esas itibariyle ortaklığı budur. Burada anlaşıyorlar. Oysa biz geleneklerimizle, değerlerimizle bir ve bütünüz. O bütünlüğü devam ettirmek zorundayız. Ne olursunuz etrafınızdakilere anlatın, herkese anlatın. Hiçbir seçimde oy istemedim. Sadece meseleleri anlattım. Ama ilk kez bir seçimde oy istiyorum. Çünkü bu seçim sadece bizim seçimimiz değildir, sadece Türkiye'nin seçimi değildir, bu sadece bugün seçeceğimiz yöneticilerin seçimi değildir.

"KARDEŞİ KARDEŞE DÜŞÜRMESİNLER"

Sizin çektiklerinizi gelecek nesiller çekmesin istiyoruz. Bu seçim sadece bizim seçimimiz değildir. Bu seçim Kosova'nın, Bosna'nın, Halep'in seçimidir. Türkiye ilk kez bir noktaya geliyor, derdimiz, anlattığımız odur. Türkiye geri dönsün istemiyoruz, aynı zilletleri yaşasın istemiyoruz. Kardeşi kardeşe düşürmesinler, insanları birbirilerine küstürmesinler, derdimiz bu. 24 Haziran ülkemiz için, milletimiz için, gelecek neslimiz için, etraf coğrafyamız için, gönül coğrafyamız için büyük bir sorumluluk taşımaktadır" dedi.

PARTNER'Zeynep artık benden daha meşhur''Zeynep artık benden daha meşhur'
Eskişehir dolandırıcılık operasyonuEskişehir dolandırıcılık operasyonu
Bodrum koylarında bayram temizliğiBodrum koylarında bayram temizliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu içişleri bakanı Sultangazi Belediyesi İş İnsanları Murat Karayılan ak parti ibrahim halil yıldız Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karayılan tehdit PKK

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

İlginizi Çekebilir

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Okuyucu Yorumları 28 yorum
Allah yardımcın, yardımcımız olsun inşaallah... Şu son dönemde öyle hizmetler yapıldı ki,al bayrağımızı daha bir gururla dalgalandırıyoruz... Allah takdir etsin inşallah.... Allah askerimizi polisimizi bayrağımızı devletimizi korusun inşaallah...
tefeciyi savunursan haklı iken haksız olursun devlet h.yıldızı cezalandırırsa devlet olur
sn. soylunun sozune inaniyorum... kendisi cok degerli bir yonetici ve siyaset insanidir... onu sevip saydigim icin bu secimde oy kullanacagim ve oyimu sn. inceye verecegim. mesele oy kullanmak degilmis... mesele vatan meselesiymis demek ki... tesekkurler sn. soylu.. sayenizde fikrim netlesti... tesekkurler
Adamsın adam ALLAH yardımcınız olsun
kuru sıkı
iyi adamsında şu numan kurtulmuş gibi , bahçeli gibi partini kilitleyip gitmesen daha iyi olurdu be soylu..
12-13 yaşlarındaki erkek çocuklarına dinci vakıflarda tecavüz edilirken aklın nerdeydi s.soylu.
KARAYILAN 16 SENEDEN BERİ YANIBAŞIMIZDAKİ DAĞLARDA ŞİMDİMİ AKLINIZ BAŞINIZA GELİYOR. BÖYLE LAFLA OLMAZ NEDEN BU LAFLARI KONUŞUYORSUNUZ ÇÜNKÜ SEÇİM VAR... YEMEZLER SAYIN SOYLU
Şimdi bir Türk olarak şunu söyleyeyim. PKK içinde yüzlerce kadın var, bu kadınlar tecavüze uğrasa orda olurlar mı? Yalan söyleyerek PKK'yı bitiremezsiniz, dahada büyütürsünüz.
devran geçecek sn soylu sizde çoook iyi bilirsinizki mahkemeler sizin düşündüklerinizin aksine karar vermemekte acı olan nedir bilirmisiniz her türlü küfürü hakareti söylediğiniz bir oluşumun kraldan çok kralcı bir şekilde parçası olmanız
Kendi kendine bağırıp çağırıyorsun bahoz erdalı 7 kere öldürüldü diye haber çıktı çok çelişkili işler.
TÜRKİYE'NİN BAŞINA GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ İÇİŞLERİ BAKANISINIZ.AK PARTİLİ DEĞİLİM.
@veyysel yalan söyleyeni eşşek kovalasın hatta yakalasınmı.
yazıklar olsun.o koltuğa yalan söyleyen ağzından kin kusan bakan yakışmıyor.
Ne yapacaksın, idam mı edeceksin ?? Terörist başı Öcalan'ın odasına nem emici duvar kağıdı döşetenler, acaba diğerlerine nasıl bir muamelede bulunacaklarmış ?? Buradan söylüyorum: Siz onu yakalayamazsınız. Çünkü terörle kararlı bir mücadele vermiyorsunuz.
yaw adamları kime sorsan tefeci faizci zorba diyor bunu bilmeyen yok adaleti arayacağınıza halen oy peşindesiniz suruçlular neyin ne oldupunu biliyor sonuçlardan sen de göreceksin ne bakanı olduğunu
Sana oy vermiyecekler soyadından daha soylu asil zadedirler.
Seçimden önce son çırpınışlar. Daha geçen sözde Kürdistan bayrakları ile karşılıyordunuz teröristleri
HALA YALAN SÖYLÜYOR HALA HALİL YILDIZI TEHDİT ETTİLER DİYOR YA HALİL YILDIZ DEDİĞİN ADAM SURUCUN BASBELESI TEFECİ CETE PİSLİK İÇİNDE YÜZEN ADAMLAR KESKE TEHDİT ETSELERDE İNSANLAR ONLARDAN BİRAZ KURTULSA.
seçme sınavı yapsan kapeseseye havale etsen bu kadar isabetli tetikçi bulamazsın...hep böle oldu ama.efgan ala yı hiç aratmıyor kalitesiyle...
şu lafa çok güldüm sanki bu adam başka bir ülkede yaşıyor '' Hiç kimseyi kendisini ifade etmekten korkutmayarak Türkiye'yi bir araya getirdi. '' hemde tayyip yapmış bunu kargalar bile güler buna..
devlet böyle yspscsğım şöyle yapacağım demez . YAPAR !
zaten akp de eski adamlar yok ki şimdi hepsi toplama ,soylu dp li,numan kurtuluş,kimin arabasına binerse onun düdüğünü calan zavallı yakında hdp li bile olur,gerçek akp ler fetönün yanında, eeee parti kime kalmış görün.....
Attan düşen devrimcimi olur :))
karnından konuşuyor
:) DEMEZLER Mİ ADAM OLAN TERÖRİST BAŞINA ONUN AĞA BABASINA NE YAPTINIZ Kİ ONA NE YAPACAKSINIZ
suruçtaki olayda hastane içinde doktorun elinden alınıp öldürülen esnaf için ne çok yalan söylediniz.yok pkk akplilere saldırmış.yok pkk akplileri taramış.bırak bu palavraları.senin m.vekilin onları tanıyor ve tahrik etmek için gidiyor oraya.hemde peşindeki silahlı adamlarla beraber.kısacası olay saldırı değil düpedüz tahrik.
BU TÜR İNSANLARI BİR ARAYA GETİRMEKTE MARİFET İSTER AMA
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.