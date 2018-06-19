İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi Belediyesi'nde düzenlenen “İş İnsanları" toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, “Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir. Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum; hem de bütün Türkiye'yi bir araya getirerek. Hiç kimseyi kendisini ifade etmekten korkutmayarak Türkiye'yi bir araya getirdi. O Türkiye'ye demokrasi hikayeleri anlatan ülkeleri biz biliyoruz" dedi.
"BANA BEŞ PARALIK ADAM DİYOR"
Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine hakaret ettiğini belirterek, “Bana 'beş paralık adam' diyor. Neden diyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımıza Man Adası yüzünden hakaret etti, iftirada bulundu. İspatlayamadı. Mahkeme 197 bin liraya mahkum etti. Var o sözün sahipleri. Beşiktaş Belediye Başkanı 'ben bir tek kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim' desin. Ataşehir Belediye Başkanı desin ki 'ben bir tek kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim'. Şimdi bu 197 bin lirayı nereden verecek. Bu kaybettiği mahkemeleri nereden verecek. Söylediğim söz şu; 'arka kapıdan yardım ediyorlardı, şimdi biz kapılarını kestik, bakalım bu paraları şimdi nereden verecekler'.
"KAFASI KARIŞIK İNSANLAR TÜRKİYE'Yİ İDARE EDEMEZLER"
Bu kadar ucuz mu her şey? Nasrettin Hoca'nın kazanının doğurduğunu duydunuz da, bir evin doğurduğunu duydunuz mu? Ataşehir'de bir dairesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne dedi; '75 metrekare, 1+1'. Mübarek 2 kat çıktı. 'Eğer böyle olursa istifa ederim' dedi. Biz onun bu sözlerine alıştığımız için, böyle bir sözün karşılığını getirmeyeceği için… Sen bu paraya alırken diğerlerinin 2.5 katına aldığını ispat ettik. Parayı verip vermediği belli değil, dekontunu da ispat edebilmiş değil. Çok açık söylüyorum, kafası karışık insanlar Türkiye'yi idare edemezler" dedi.
“AMAN BİR ŞEY OLMASIN DİYE 28 BİN KİŞİYLE KORUDUK"
Soylu, “Ankara'dan İstanbul'a yürürken, sözde adalet yürüyüşü yapıyordu. Bir tek güvenlik açığı oldu mu? Kaç kişiyle koruduk biliyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Aman bir şey olmasın diye. 28 bin kişiyle. Bu bizim görevimiz. Biz görevimizi yerine getiririz, görevimizi yaparken de bir eksiklik ortaya koymayız" dedi.
KARAYILAN'IN TEHDİTLERİNE CEVAP
Soylu, “Murat Karayılan açıklama yapmış, bizim milletvekilimizle ilgili, İbrahim Halil Yıldız ile ilgili. 'Ondan ve ailesinden intikamımızı alacağız' demiş, 'Tayyip Erdoğan kendisi gelsin de Kandil'e, kendisi alsın' demiş. Bu Murat Karayılan gibi 15 yaşındaki kızlara tecavüzü kendisine maharet bilen alçak heriflere yapacağımızın yarısı aklımızda yok haberiniz olsun" şekliden konuştu.
"ESAS 24 HAZİRANDAN SONRA İZLEYİN"
Bakan Soylu, “Terörle mücadelede bugüne kadar gördüğünüz fragmandı. Siz esas 24 Hazirandan sonra nasıl terörle mücadele edeceğiz onu izleyin. Göreceksiniz Türkiye'de bu terör örgütleriyle mücadelede işimizi yarım bırakmayacağız. Ama milletimiz gayret verirse, destek verirse" dedi.
"İLK KEZ BİR SEÇİMDE OY İSTİYORUM"
Süleyman Soylu, “PKK dinsiz bir örgüttür, dinsizleştirmeye çalışan bir örgüttür. Avrupa'yla esas itibariyle ortaklığı budur. Burada anlaşıyorlar. Oysa biz geleneklerimizle, değerlerimizle bir ve bütünüz. O bütünlüğü devam ettirmek zorundayız. Ne olursunuz etrafınızdakilere anlatın, herkese anlatın. Hiçbir seçimde oy istemedim. Sadece meseleleri anlattım. Ama ilk kez bir seçimde oy istiyorum. Çünkü bu seçim sadece bizim seçimimiz değildir, sadece Türkiye'nin seçimi değildir, bu sadece bugün seçeceğimiz yöneticilerin seçimi değildir.
"KARDEŞİ KARDEŞE DÜŞÜRMESİNLER"
Sizin çektiklerinizi gelecek nesiller çekmesin istiyoruz. Bu seçim sadece bizim seçimimiz değildir. Bu seçim Kosova'nın, Bosna'nın, Halep'in seçimidir. Türkiye ilk kez bir noktaya geliyor, derdimiz, anlattığımız odur. Türkiye geri dönsün istemiyoruz, aynı zilletleri yaşasın istemiyoruz. Kardeşi kardeşe düşürmesinler, insanları birbirilerine küstürmesinler, derdimiz bu. 24 Haziran ülkemiz için, milletimiz için, gelecek neslimiz için, etraf coğrafyamız için, gönül coğrafyamız için büyük bir sorumluluk taşımaktadır" dedi.
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