İçişleri Bakanlığı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars’ta 12, Siirt’te 3 olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonlar devam ettiğini açıkladı.
ANKARA (DHA)
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