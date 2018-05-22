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İçişleri Bakanlığı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 22:33 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanlığı, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars’ta 12, Siirt’te 3 olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonlar devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars’ta 12, Siirt’te 3 olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonlar devam ettiğini açıkladı.

ANKARA (DHA)

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