İdlib'e yeni gözlem noktası

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin İdlib bölgesindeki onuncu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 10'uncusu olan 5 No'lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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