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İdlib'e yeni gözlem noktası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:48 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı: - "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 10'uncusu olan 5 No'lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir"

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin İdlib bölgesindeki onuncu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 10'uncusu olan 5 No'lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri

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