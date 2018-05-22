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IKBY heyetlerinin Bağdat'ta hükümet ittifakı görüşmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 23:53 | Son Güncelleme

IKBY heyetlerinin Bağdat'ta hükümet ittifakı görüşmeleri

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Bağdat'a gelerek hükümet ittifakı görüşmelerine başladı.

KDP Genel Sekreteri Fazıl Mirani liderliğindeki Barzani heyeti, Bağdat'a varır varmaz seçimin galibi Mukteda es-Sadr ile görüştü. Sadr'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Sadr, KDP heyetine, "Yeni kurulacak hükümet, Bağdat ve Erbil arasındaki tüm sorunların çözümüne çalışacak ve tüm ülke bileşenlerine babalık yapacak." dedi.

Barzani'nin KDP heyeti, Sadr'dan sonra Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi ziyaret etti. Buradan yapılan açıklamada da "Taraflar, tüm Iraklıların haklarını garantiye alacak ulusal hükümetin kurulması konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

-Amiri'den "kimseye karşı veto yok" açıklaması

Maliki ile görüştükten sonra KDP'li heyet Yeşil Bölge'deki görüşme trafiğini İran destekli Fetih koalisyonu lideri Hadi el-Amiri ile sürdürdü. Görüşme sonrası basına açıklama yapan Amiri, "Hükümeti kurmak için herhangi bir Iraklı gruba karşı veto söz konusu değil. Hükümetin kurulması için büyük ulusal koalisyonu oluşturmak gerekiyor." diye konuştu.

Amiri, mecliste Şii koalisyonu kurma iddialarını ise "gerçekle alakası yok" şeklinde nitelendirdi. KDP'li heyetin bugünü Bağdat'ta geçirerek, yarın da bazı siyasi şahsiyetlerle görüşmeleri sürdüreceği bildirildi.

Hükümet ittifakı görüşmeleri için yarın Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetinin de Bağdat'a geleceği öğrenildi.

Yeni Nesil Hareketi (Kürt) Başkanı Şasvar Abdullah da Bağdat'a gelerek, Sadr ile seçim sonrası oluşacak hükümet kurma çalışmalarını görüştü.

Irak'ta şaibe iddialarının damga vurduğu 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere katılım yüzde 44'te kalmıştı. 2014'teki seçimlerde ise katılım yüzde 62'ydi.

Irak anayasasına göre, resmi seçim sonuçların açıklanmasının ardından 90 gün içinde hükümetin kurulması gerekiyor. Öncelikle, Cumhurbaşkanı Fuad Masum, 15 gün içinde meclisi ilk oturumu yapmaya çağıracak. Düzenlenecek ilk oturumda meclis başkanı ve iki yardımcısının belirlenmesi gerekiyor.

Meclis, ilk oturumun ardından 1 ay içinde ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçecek. Yeni cumhurbaşkanı, 15 gün içinde mecliste en çok sandalyeye sahip grubu hükümeti kurmakla görevlendirecek. Yeni başbakanın kuracağı kabinenin 30 gün içinde meclisten güvenoyu alması gerekecek. Meclisin kabineyi onaylamaması halinde cumhurbaşkanı 15 gün içinde başka bir siyasi grubun başkanına hükümeti kurma görevini verecek.

Irak'ta yeni başbakanı, terör örgütü DEAŞ'ın bıraktığı büyük yıkım ve enkazdan sonra yeniden imar ve yolsuzluklarla mücadele gibi zorluklar bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Barzani IKBY KDP

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