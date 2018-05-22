IKBY heyetlerinin Bağdat'ta hükümet ittifakı görüşmeleri

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Bağdat'a gelerek hükümet ittifakı görüşmelerine başladı.

KDP Genel Sekreteri Fazıl Mirani liderliğindeki Barzani heyeti, Bağdat'a varır varmaz seçimin galibi Mukteda es-Sadr ile görüştü. Sadr'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Sadr, KDP heyetine, "Yeni kurulacak hükümet, Bağdat ve Erbil arasındaki tüm sorunların çözümüne çalışacak ve tüm ülke bileşenlerine babalık yapacak." dedi.

Barzani'nin KDP heyeti, Sadr'dan sonra Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi ziyaret etti. Buradan yapılan açıklamada da "Taraflar, tüm Iraklıların haklarını garantiye alacak ulusal hükümetin kurulması konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

-Amiri'den "kimseye karşı veto yok" açıklaması

Maliki ile görüştükten sonra KDP'li heyet Yeşil Bölge'deki görüşme trafiğini İran destekli Fetih koalisyonu lideri Hadi el-Amiri ile sürdürdü. Görüşme sonrası basına açıklama yapan Amiri, "Hükümeti kurmak için herhangi bir Iraklı gruba karşı veto söz konusu değil. Hükümetin kurulması için büyük ulusal koalisyonu oluşturmak gerekiyor." diye konuştu.