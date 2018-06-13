İkna edemeyince öldürdü!

3 yıldır birlikte yaşadığı Ömer V. tarafından şiddet gören 21 yaşındaki Meryem Aydoğdu, evden ayrılarak annesinin evinde yaşamaya başladı. Ömer V., annesinin evine giden Aydoğdu'yu ikna etmeye çalıştı. Aydoğdu'yu ikna edemeyen şahıs, kadının annesinin evine gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfeği art arda ateşleyen Ömer V., genç kadını öldürdü.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri genç kadını öldüren şahsı kısa sürede yakaladı. Emniyette sorgusu süren Ömer V. cinayet itiraf etti. Yaşanan olayın ardından Ömer V.'nin binada pompalı tüfekle dolaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
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