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İkna edemeyince öldürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 10:52 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta genç adam, birlikte yaşadığı kadını evi terk edince pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Öte yandan genç kadının 17 yaşından bu yana birlikte yaşamaya başladığı ve Ömer V.'den ise 1 çocuğu olduğu öğrenildi.

İkna edemeyince öldürdü!

3 yıldır birlikte yaşadığı Ömer V. tarafından şiddet gören 21 yaşındaki Meryem Aydoğdu, evden ayrılarak annesinin evinde yaşamaya başladı. Ömer V., annesinin evine giden Aydoğdu'yu ikna etmeye çalıştı. Aydoğdu'yu ikna edemeyen şahıs, kadının annesinin evine gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfeği art arda ateşleyen Ömer V., genç kadını öldürdü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri genç kadını öldüren şahsı kısa sürede yakaladı. Emniyette sorgusu süren Ömer V. cinayet itiraf etti. Yaşanan olayın ardından Ömer V.'nin binada pompalı tüfekle dolaşması güvenlik kamerasına yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti istanbul Esenyurt

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