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İlber Ortaylı: Yatakta fethedilen ülke yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 23:47 | Son Güncelleme

Manisa'da konferans veren tarihçi Prof. İlber Ortaylı, ülkelerin nüfus planlamasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ortaylı, "Bir bölgedeki insanlar hala tabana kuvvet nüfus artışıyla ilgili siyaset yapıyorlar. Şunu da belirteyim, yatakta fethedilen ülke yok" diyerek hatalı nüfus politikası izleyen ülkeleri eleştirdi.

İlber Ortaylı: Yatakta fethedilen ülke yok

Manisa’da konferans veren ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, ülkelerin nüfus politikalarıyla ilgili konuştu.
Hiçbir ülkenin yatakta fethedilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, “Bir bölgedeki insanlar hala tabana kuvvet nüfus artışıyla ilgili siyaset yapıyorlar. Şunu da belirteyim, yatakta fethedilen ülke yok. Hiç kimse öyle çok çocukla falan ne zenginlik, ne hakimiyet sağlar. Böyle şeylerle politika yapmayın” dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Türk devlet geleneğinde hakimiyet anlayışı ve sınır güvenliği meselesi” konferansına katılmak için Manisa’ya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferanstan saatler önce, öğrenciler salona akın etti. 530 kişilik salonda yapılacak konferansa, çok sayıda öğrenci katılmak için geldi. Öğenciler güçlükle salona girerken, bazıları yer olmadığı için geri dönmek zorunda kaldı.

SALON DOLDU TAŞTI

Tıklım tıklım dolan salonda giriş kapılarının önlerinde duran öğrenciler, ayakta durmakta güçlük çekerken, Prof. Dr. İlber Ortaylı salona geldi. Alkışlarla karşılanan Ortaylı’ya öğrenciler, “İlber hoca bizi salona al” diye seslendi. Sloganlar karşısında Prof. Dr. Ortaylı, gençleri konuşacağı kürsünün etrafına yerleştirdi. Ünlü tarihçinin masasının bulunduğu alandaki yere oturan öğrenciler, cep telefonlarıyla konferansı görüntüledi.

Tarihten çeşitli örnekler veren ve Türkiye’nin komşu devletlerinin tarihleriyle ilgili konuşan Prof. Dr. Ortaylı, ülkelerin stratejik önem verdikleri yerler olduğunu ve Türkiye için de bu yerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu söyledi. Ortaylı, “Her ülke için bir beyaz fil vardır. Rusya denize çıkmak zorundadır, denize çıkmak için de Akdeniz’i üs yapmak zorundadır. Buna karşılık bizim de köşe tutmamız gerekir. Bu köşe her şeyden evvel Kıbrıs’tır. Kıbrıs için Türkiye’de çok moda olmak üzere bir takım sağcılar, bir takım solcular arasında konuşulduğu gibi ‘yok başımızın belası, yok bizi sevmiyorlar, şu kadar para gidiyor’ lafları söylenir. Bunlar yanlış şeylerdir. Bizim Kıbrıs gibi bir sorunumuz yok” diye konuştu.

“BÖYLE GERİ ZEKALI LAFLAR VAR”

Selanik’in kozmopolitik bir yapısı olduğunu da söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Bu demek değildir ki ‘Selanik’ten her gelen Yahudi.’ Böyle gerizekalı laflar var. İnsan bilinen şeyi tekrarlarken yüksek yerde birazcık dikkat eder. Selanik dediğin koskocaman bir memlekettir” dedi.

“BÖYLE ŞEYLERLE POLİTİKA YAPMAYIN”

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye’nin 21’inci yüzyılda genç bir millet olacağını belirterek, ülkenin nüfus hareketleriyle ilgili konuştu. Ortaylı, “Avrupa ülkeleri gibi ihtiyar ülkeler kategorisinde olmayacağız. Bir bölgedeki insanlar hala tabana kuvvet nüfus artışıyla ilgili siyaset yapıyorlar. Şunu da belirteyim, yatakta fethedilen ülke yok. Bunu yapan toplumlar hüsrana uğramışlardır. Bununla memleket fethedilmez. Hiç kimse öyle çok çocukla falan ne zenginlik, ne hakimiyet sağlar. Hiçbir şey olmaz. Sadece sefalet yoksulluk, bilgisizlik, adaletsizlik getirir. Böyle şeylerle politika yapmayın. Sonu gelmez. Türkiye azalan doğum oranına rağmen bu asrın ortalarında hala nüfusu genç ülke olacak. Türkiye’nin bir avantajı var. Nüfus ithal edebilecek durumdadır. Herkes nüfus ithal edemiyor” diye konuştu.Konuşmaların ardından MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Ortaylı’ya çini tabak hediye etti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Prof.Dr. İlber Ortaylı nüfus artışı

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