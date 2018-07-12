İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

Mahkeme heyetinin, savcılık ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini ve yargılamada da suçlamaları kabul etmediğinin nedenini sorması üzerine M.E.T., “İfade için Tosya Adliyesine çağrıldım. Tutuklanacağım yönünde düşüncem vardı. Sinirle ifade verdim. Sinirle ve yaşadığım olayın etkisiyle o esnada tüm suçlamaları kabul eden şekilde ifade verdim. Cinsel ilişkilerimiz rızası dahilinde oldu, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Evleneceğim kızla ilgili videolar da çekmedim ve tehdit de etmedim” şeklinde savunmada bulundu.

“Ben, kameraya çekmedim. Tehdit etmedim. Rızası dahilinde bir ilişki yaşadık. Evlilik düşündüğüm kızla yaşadıklarımı başkasına da anlatmadım.”

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde geçtiğimiz yılın Ekim ayında yaşandı. İddialara göre, M.E.T., bir süredir görüştüğü ve evlilik vaat ettiği Z.N.Ç.’yi cinsel istismarda bulundu. Ayrıca Z.N.Ç.’nin çıplak videolarını da çekerek şantaj ve tehditte eden M.E.T., durumu ailesine anlatarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan M.E.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘basit cinsel saldırı, basit yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, şantaj’ suçlarından dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sanığı dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, M.E.T.’yi cinsel saldırı suçundan 12 yıl, şantaj suçundan 1 yıl 3 ay ve 120 gün de adli para cezası, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl, tehdit suçundan 7 ay 15 gün, kasten yaralama suçu iki kez işlendiğinden 4 bin 800 TL idari para cezası, hakaret suçundan da 2 bin 100 TL idari para cezasına çarptırdı ve tutukluluğunun da devamına karar verdi.

Mahkeme heyetinden takdir indirimi bekleyen M.E.T., duruşma salonundan çıkartılırken, “Takım elbiseyle gelmeme rağmen, takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık” diyerek takım elbisenin ceketini çıkartıp yere fırlattı.

