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İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Kastamonu'da evlilik vaadiyle kandırdığı genç kızla cinsel ilişkiye girip, çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yapmakla suçlanan zanlı, aldığı cezayı duyunca ceketini yere fırlatıp, "Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık" diye bağırdı.

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde geçtiğimiz yılın Ekim ayında yaşandı. İddialara göre, M.E.T., bir süredir görüştüğü ve evlilik vaat ettiği Z.N.Ç.’yi cinsel istismarda bulundu. Ayrıca Z.N.Ç.’nin çıplak videolarını da çekerek şantaj ve tehditte eden M.E.T., durumu ailesine anlatarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan M.E.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘basit cinsel saldırı, basit yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, şantaj’ suçlarından dava açıldı.

'RIZASI VARDI'

Davanın karar duruşmasında tutuklu yargılanan M.E.T., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. M.E.T., duruşmadaki ifadesinde şunları kaydetti:

“Ben, kameraya çekmedim. Tehdit etmedim. Rızası dahilinde bir ilişki yaşadık. Evlilik düşündüğüm kızla yaşadıklarımı başkasına da anlatmadım.”

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkeme heyetinin, savcılık ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini ve yargılamada da suçlamaları kabul etmediğinin nedenini sorması üzerine M.E.T., “İfade için Tosya Adliyesine çağrıldım. Tutuklanacağım yönünde düşüncem vardı. Sinirle ifade verdim. Sinirle ve yaşadığım olayın etkisiyle o esnada tüm suçlamaları kabul eden şekilde ifade verdim. Cinsel ilişkilerimiz rızası dahilinde oldu, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Evleneceğim kızla ilgili videolar da çekmedim ve tehdit de etmedim” şeklinde savunmada bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, M.E.T.’yi cinsel saldırı suçundan 12 yıl, şantaj suçundan 1 yıl 3 ay ve 120 gün de adli para cezası, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl, tehdit suçundan 7 ay 15 gün, kasten yaralama suçu iki kez işlendiğinden 4 bin 800 TL idari para cezası, hakaret suçundan da 2 bin 100 TL idari para cezasına çarptırdı ve tutukluluğunun da devamına karar verdi.

Mahkeme heyetinden takdir indirimi bekleyen M.E.T., duruşma salonundan çıkartılırken, “Takım elbiseyle gelmeme rağmen, takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık” diyerek takım elbisenin ceketini çıkartıp yere fırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU istismar şantaj

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
keşke bu sözleri söyleyip ceketi yere vurduğu an bir 5 yıl daha giydirselermiş
vallahi aklımı okudun :) takım 5 düştüğüm 5 yılı geri koydum dese güzel olacakmiş...
o hakimin ellerinden öperim
HAYRET BU SEFER TAKIM ELBİSE BİR İNDİRİM GETİRMEMİŞ .ESASEN ÖYLEDE OLMASI GEREK .KİŞİLERE TEK TİP TULUM GİYDİRİN HİÇ OLMAZSA HAKİMLER ETKİLENMEZ
adama bak ne kadar rahat elin kızını kirlet sonra takım elbiseyle beraat et vay anasina ya..! kesin birşey içmiştir kara cahil inşallah en ağır cezayı alırsın utanmaz serseri..birde ceket fırlatıyorsun he cesasının ikiye katlanması lazım.
adam haklı bugüne kadar takım giyeni salarlardı bunun günahı ne
SEN ONU ZEVKİ-SEFA YAPARKEN DÜŞÜNSEYDİN!!!
Para için bedenini peşkeş çeken kadından ne hayır duymak istedin ki fal baktırdın bide 50 lira ver en fazla eline 30 bin teslim etmek nasıl bir mantık
Cezayı takım elbise almıyor takım elbiselemi mahkemeyi kandırıyorsun çek cezanı bu ceza az bile buna ayrıca ceketi yere atmaktan da ceza vermek lazım.
%50 ihtimalle adalet dagıtıldıgı ıcın adam sansını denemıs adama degıl bitmiş adalete kızmak lazım.
adam ince mesaj vermiş tabi anlayana vermiş anlamayana bişey dediği yok zaten. ne demiş atalarımız anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az
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