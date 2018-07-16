İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

Hamdi Burak Şahin, TSK emrinde kara pilot sınıfında ve üsteğmen rütbesinde görev yaparken, 7 Mayıs 2013 tarihinde birinci pilot olarak ilk uçuş görevini başarıyla gerçekleştirdi. Uçaktan piste indiği anda ilk uçuşunun kutlanması amacıyla arkadaşları tarafından itfaiye aracından üzerine su sıkılarak ıslatılan Şahin, suyun tazyikiyle dengesini yitirince yere düştü. Düşme sonucu, Şahin'in sol kolu kırıldı. KIRIK NEDENİYLE PİLOTLUĞA ELVERİŞLİĞİNİ KAYBETTİ Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat edilen Hamdi Burak Şahin'in takip ve tedavisine bir süre devam edildi. Ardından, Etimesgut Asker Hastanesi tarafından düzenlenen 2014 tarihli sağlık kurulu raporu ile Şahin'in sol el bilek eklem hareket kısıtlılığı tanısına istinaden pilotaja elverişli olmadığı tespit edildi. Aynı hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenen zeyil (ek) raporunda ise önceki rapora ilave olarak Hamdi Burak Şahin'in sınıf görevini yapamayacağı, ilgili mevzuata göre sağlık durumuna uygun yeniden sınıflandırılması gerektiği belirtildi. MSB RAPORU ONAYLADI, PİLOT SINIFI İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ Raporun Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 9 Nisan 2014 tarihinde onaylanarak kesinleşmesi ile Şahin'in pilot sınıfı ile ilişiği kesildi. Hamdi Burak Şahin'in, görevi sırasında ve nedeniyle meydana gelen kaza sonucu, kalıcı uğradığı iş gücü kaybından doğan maddi ve manevi zararının karşılanması talebi, MSB tarafından yanıt verilmeyerek reddedildi.

HARP VE VAZİFE MALULÜ KABUL EDİLMEDİ Bu gelişmenin ardından Hamdi Burak Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na (SGK) başvurarak, ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı tercih imkanı çerçevesinde, başka bir sınıfta çalışmaya devam etmek istemediğini belirterek, 'harp malulü' ya da 'vazife malulü' sayılmasını ve bu kapsamda emeklilik hakkı tanınmasını talep ettti. SGK Sağlık Kurulu'nun 27 Ağustos 2014 tarihli kararı ile Şahin 'adi malul' kabul edildi ve emekliye sevk işlemlerinin onaylanması üzerine 15 Ekim 2014 tarihinden geçerli olmak üzere kendisine 'adi maluliyet' aylığı bağlandı. SGK tarafından harp ve vazife malülü kabul edilmemesi işleminin iptali için kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne (AYİM) başvuran Hamdi Burak Şahin'e, 'ıslatmak suretiyle kutlama ve benzeri' olayların yönerge, emir ve talimatlarda yer almadığı gerekçesiyle bir kez daha ret yanıtı verildi. AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU YAPTI AYİM'den de istediği sonucu alamayan Şahin, avukatı Cavit Çalış aracılığı ile Anayasa Mahkemesi'ne idari işlemin iptali ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile bireysel başvuru yaptı. Hamdi Burak Şahin'in başvurusunu karara bağlayan AYM, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, üye Osman Alifeyyaz Paksüt'ün karşı oyuna rağmen oy çokluğu ile karar verdi.