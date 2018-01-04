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İlker Başbuğ'dan AK Parti hükümetine olay soru! 'Bilinçli mi yapılıyor?'

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 08:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, birlik çağrısı yaptı. "2017 akıllarda sorunlar yılı olarak yer aldı" diyen Başbuğ, "Sorunların başında, toplumun neredeyse her konuda ciddi şekilde bölünmüş olması gelmektedir. Geçen yılın son tartışma ve bölünme konusu 696 sayılı KHK oldu. Bu kararnameye toplumdan yüksek sesle çok kuvvetli itirazlar yükseldi.Buna rağmen, bu konu adeta 'siyasi bir zıtlaşmaya' dönüştürüldü.Toplumda bu bölünmüşlük 'bilinçli' bir şeklide mi yaratılıyor?" diye sordu.

İlker Başbuğ'dan AK Parti hükümetine olay soru! 'Bilinçli mi yapılıyor?'

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 2017 yılını değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Başbuğ, kişisel internet sitesinden yayımladığı “Yeni yıla girerken” başlıklı yazısında, 2017 yılını “sorunlar yılı” olarak değerlendirdi. İlker Başbuğ, yazısında şu ifadeleri kullandı:

– 2017 akıllarda “sorunlar yılı” olarak yer aldı. Sorunların başında, toplumun neredeyse her konuda ciddi şekilde “bölünmüş” olması gelmektedir. Geçen yılın son tartışma ve bölünme konusu 696 sayılı KHK oldu. Bu kararnameye toplumdan yüksek sesle çok kuvvetli itirazlar yükseldi.

– Bu itirazların büyük bölümünün samimi olduğu kabul edilebilir. Buna rağmen, bu konu adeta “siyasi bir zıtlaşmaya” dönüştürüldü.

– 2018'de de aynı durumlar yaşanmaya devam edecek mi? Toplumda bu bölünmüşlük “bilinçli” bir şeklide mi yaratılıyor?

– Ancak unutulmasın ki; toplum 2017'de yaşananlardan bıktı, yoruldu ve karamsarlık içine girdi. Toplum isteğinin karşılanması ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümlenmesi, 2018'de Türkiye'nin farklı bir görüntüye girmesi ile gerçekleştirilebilir.

– Toplumu sadece belirli düşünceleri kabul edecek şekilde parçalayıp, kutuplaştırarak, “ötekini” yaratarak 2018'de sorunların çözümlenmesinde başarılı olunabilir mi?

– Sadece kendi “taraftarlarını” görerek, toplumun grupları arasındaki köprüleri yok ederek, sorgulayan kişileri “hain” veya “onlardan biri” diye isimlendirerek sorunların çözümlenmesinde başarılı olunabilir mi?

– 2018'de; Türkiye'nin önünde sorunlar bulunmaktadır. Artık, bu resim görülmelidir. Sorunlardan çıkışın birinci yolu toplumun “bölünmüşlüğünden” değil, toplumun “bütünleştirilmesinden” geçmektedir. Ancak, bu şekilde Türkiye 2018'de başarılı olabilir. İçeride “iç kale”yi sağlamlaştıran Türkiye, “dış sorunlardan” da başarı ile çıkabilir.

– Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: “Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı ve yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.”

– Türkiye'nin önündeki sorunları çözebilme imkanı her zaman vardır. Önemli olan toplumu; “milli ve toplumsal menfaatlerin”, “kişisel menfaatlere” üstün olduğu bir anlayış çerçevesinde ve “ortak değerler” etrafında bütünleştirebilmektir.

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Anahtar Kelimeler:
İlker Başbuğ KHK

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ağlama duvarında duranlardan ders alacağız sözüne itibar edeceğiz öylemi vay be ne akıllısınız
Halbuki eskiden iki kesim vardı askerler ve siviller askerler sivillerin sırtından her türlü ayrıcalığa sahipti. Biz de bir şey sanır korkardık....hani neredeler hala sıcak köşelerinden ahkam kesmeye çalışıyorlar. AKP nin beğendiğim tek icraatı askerin gerçek yüzünü göstermesi oldu. (askerden kastım er değil)
AKP de bir kişi, kendi çalıyor kendi oynuyor.
Tabiki bilinçli sayın komutan...Böl,parçala ve yönet mantığı asırlardır belli bir süre tutan bir hesaptır unutmayalım.Bu planları asırlardır dış kuvetler uygulamadımı?Şimdi mantık aynı teori ile işletilmektedir.Toplumu kutuplaştırma,toplumu sindirme ve korku salarak hakimiyet kurmak...Denetimin olmadığı, yargı nerede ise sanki direkt bir komuta merkezine bağlanmış gibi...Ama sanırım bu güç merkezleri her kimse bir şeyi unutular gibime geliyor.TÜRK ULUSUNU belki perde arkasından boyunduruk altında kontrol edebilirsiniz ama, bunu anladığında TÜRK ULUSU hiçbir kuralı tanımaz.Türk Ulusu Esir Olmaz
burda uzatılaçak bir konunun olmadığı görüşündeyim sayın ilker bey neyi nasıl anlarsan öyle tavır alırsın asıl mesele burda olmalı. 2017.de khk.vs.alınan kararda ne var halkı bölmekte iki kutuplu yöne gider demekle neyi çağrıştırıyorsunuz sizlerin işi gücü bu olsa gerek nasılsa asker kökenlisin halkı iki kutuba bölmek sizler hiyaraşisidir bunu her zaman becerdiniz. burdaki olay türkiye cumhüriyetine karşı kim vs.hangi sebeplede olsa düşmanlık bölüçülük darbe hiyaraşinine kalkışırsa bu kalkışmada türk ulusunun karşı mucadele olayların her hangi bir suç unsuru ve ceza verilmeyecek. ne var bunda.
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