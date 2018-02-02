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İmam intihar için çatıya çıktı, çevredekiler internetten canlı yayın yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 20:29 | Son Güncelleme

Denizli'de bir cami imamı, boşanma davası açan eşinin çalıştığı hastanede intihar etmek istedi. Çevredekiler o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İmam intihar için çatıya çıktı, çevredekiler internetten canlı yayın yaptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cami imamı M.A. (43), boşanma davası açan eşinin çalıştığı özel hastanenin çatısında intihara kalkıştı. Polis ve doktorların bir süre sonra ikna ettiği M.A., çatıdan indi. O anları izleyen bazı vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin çatısında meydana geldi. İmam M.A., bir süredir ayrı yaşadığı eşinin boşanma davası açtığını öğrenince, çalıştığı hastaneye gitti. Hastanede temizlik işçisi olan eşinin tekrar barışma teklifini kabul etmemesi üzerine öfkelenen M.A. çatıya çıktı. M.A.'yı gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. M.A.'yı önce hastanenin başhekimi ve doktorlar ikna etmeye çalıştı. Doktorlar yaklaşık 30 dakika uğraştı, ancak başarılı olamadı. Polis ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olayı izleyen bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla çekerek sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polis ve doktorlar tarafından bir süre sonra ikna edilen M.A., çatıdan indirildi. M.A. daha sonra işlemler için emniyete götürüldü.

DHA

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
imamda insan degilmi duygulari sinirleri yokmu. imamda boyle yaparsa diye baslik atmissiniz. Allah yardim etsin bir anlik bunalim iste
Ne olmuş adam para karşılığı hizmet veriyor.Ben hiç şaşırmadım.
demek ki Allah korkusu yokmuş , mesleği sadece duygusal olarak yapıyormuş ?
@sabrimuhtar para vermezsen camiye bile adım atmazlar.
mikroplarını başka yere saç kuduruk
imamlarda şaşırmış
cumhuriyet imamı
BU ADAMDAM İMAM OLMAZ ASLA.ALLAH EMRİNDE İNTİHAR YOKTUR.TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLAN BU İMAMIN DİYANET TARAFINDAN ACİLEN İŞİNE SON VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.ÇÜNKÜ GÖREĞİNİ DAHA ÇOK PARA İÇİN YAPMAKTADIR.BU İMAM CEMAATİNE HİÇ BİR ŞEY VEREMEZ.
AH BE HOCAM KADIN SENİ KAFADA BİTİRMİŞ HASTANE ORTAMIN DA ÇALIŞAN BİR BAYAN KAÇ KİŞİYLE GÜNDE MUHATAP OLUP İLTİFAT ALIYOR BILIYIRMUSUN O SENİN AĞIZ KÖKÜNÜ ÇEKER Mİ HİÇ SENİ İSTESE BU ŞEKİL ÇOK GÜZEL KULLANIR KADIN AKŞAM EVE DEĞİL DIŞARDA TAKILMA İSTİYOR ÖZGÜRLÜK İSTİYOR NİYE KENDİNİ REZİL ETTİN YA DEĞER Mİ BİR SENİ ADAM YERİNE KOYMAYAN BİR BAYAN İÇİN GİT KURTUL YOKSA SENİ HEM KULLANIR HEMDE BOŞANMA NAFAKASI VE TAZMINATTA ALIR ÖMÜR BOYU ALDIĞIN MAAŞININ YARIŞINI ONA YEDİRİSİN SEN KURTULMAYA BAK BU KADIN ZATEN BAŞKA GÖNÜLDE HAYATINI YAŞIYOR SENİ KULLNIYOR KURTULMAYI BAK BNDE IMAM
Bir imam hatip okulu mezunu olarak imam olmadim. Cunku imamlik yapsaydim gonullu imamlik yapardim sadece. Mevlitden, Kur'anı kerim okumak veya namaz kildirmaktan degil bir maas bir kurus almayi kendime yakistiramam. Bunun icin de imam olmadim.
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