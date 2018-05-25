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İnce CNN Türk'e çıktı, program Twitter dünya sıralamasında 1. oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 03:04 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, seçim süreci ve sonrasına dair bütün merak edilenleri CNN TÜRK'te değerlendirdi. Program, kısa sürede Twitter'da en çok paylaşım yapılan konular listesinde birinci sırada yer aldı.

İnce CNN Türk'e çıktı, program Twitter dünya sıralamasında 1. oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CNN TÜRK'te Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik katıldığı Seçime Doğru Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Program #MuharreminceCnnTürkde Hashtag'i ile Twitter'a damga vurdu.

MuharreminceCnnTürkde Hashtag'i dünyada 1. sıradan TT oldu.

ince

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muharrem ince cnn türk sosyal medya Twitter tt trend topic

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