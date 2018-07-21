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İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in 23 Mayıs’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve kefalet ile serbest bırakıldığını bildirirken, İçişleri Bakanlığı da bu bilgiyi doğruladı.

İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

Başsavcılığın AA muhabirine verdiği yazılı bilgiye göre, İpek, 23 Mayıs’ta Türkiye’nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesine çıkarıldı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme 50 bin sterlin kefalet ile serbest bıraktığı İpek’in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu.

İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi. Açıklamada, İpek'in eylül ayında yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA DOĞRULADI

İngiltere İçişleri Bakanlığı da İpek'in gözaltına alındığı bilgisini doğruladı.

İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygumalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor. (AA)

AKIN İPEK KİMDİR?

Tam adı Hamdi Akın İpek'dir. Akın İpek 3 Mart 1963'de Adana'da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraş'lıdır.

Ankara TED Koleji'nden mezun oldu. Sonrasında ekonomi eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Eğitimini aldıktan sonra Türkiye'ye geri döndü ve Hacettepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı.

2011'de İpek Üniversitesi'ni kurdu. Babasının kurduğu İpek Matbaacılık ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanı oldu.

20 Milyon dolarını peşin ödedi ve 45 Milyon dolara Bergama'daki 'Ovacık Madeni'ni satın aldı.

2005'de Ciner Grubu'ndan Bugün Gazetesi'ni satın aldı.

2008'de Tuncay Özkan'ın kurduğu Kanaltürk Televizyonu radyosu ve internet sitesini satın aldı.

Daha sonra Bugün TV ve Kanaltürk Radyo'yu kurdu. 2014'de Millet Gazetesi'ni kurdu.

Akın İpek hakkında, FETÖ'ye mali yardım sağladığı için yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararı önceden haber aldığı düşünülen İpek, gözaltına alınmadan yurt dışına kaçtı.

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