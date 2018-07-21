İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

Başsavcılığın AA muhabirine verdiği yazılı bilgiye göre, İpek, 23 Mayıs’ta Türkiye’nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesine çıkarıldı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme 50 bin sterlin kefalet ile serbest bıraktığı İpek’in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu.

İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi. Açıklamada, İpek'in eylül ayında yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA DOĞRULADI

İngiltere İçişleri Bakanlığı da İpek'in gözaltına alındığı bilgisini doğruladı.

İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygumalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor. (AA)

AKIN İPEK KİMDİR?

Tam adı Hamdi Akın İpek'dir. Akın İpek 3 Mart 1963'de Adana'da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraş'lıdır.

Ankara TED Koleji'nden mezun oldu. Sonrasında ekonomi eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Eğitimini aldıktan sonra Türkiye'ye geri döndü ve Hacettepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı.