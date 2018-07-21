İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

Başsavcılığın AA muhabirine verdiği yazılı bilgiye göre, İpek, 23 Mayıs’ta Türkiye’nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesine çıkarıldı.
Mahkeme 50 bin sterlin kefalet ile serbest bıraktığı İpek’in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu.
İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi. Açıklamada, İpek'in eylül ayında yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.
İngiltere İçişleri Bakanlığı da İpek'in gözaltına alındığı bilgisini doğruladı.
İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygumalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor. (AA)
Tam adı Hamdi Akın İpek'dir. Akın İpek 3 Mart 1963'de Adana'da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraş'lıdır.
Ankara TED Koleji'nden mezun oldu. Sonrasında ekonomi eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Eğitimini aldıktan sonra Türkiye'ye geri döndü ve Hacettepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı.
2011'de İpek Üniversitesi'ni kurdu. Babasının kurduğu İpek Matbaacılık ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanı oldu.
20 Milyon dolarını peşin ödedi ve 45 Milyon dolara Bergama'daki 'Ovacık Madeni'ni satın aldı.
2005'de Ciner Grubu'ndan Bugün Gazetesi'ni satın aldı.
2008'de Tuncay Özkan'ın kurduğu Kanaltürk Televizyonu radyosu ve internet sitesini satın aldı.
Daha sonra Bugün TV ve Kanaltürk Radyo'yu kurdu. 2014'de Millet Gazetesi'ni kurdu.
Akın İpek hakkında, FETÖ'ye mali yardım sağladığı için yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararı önceden haber aldığı düşünülen İpek, gözaltına alınmadan yurt dışına kaçtı.
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