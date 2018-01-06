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İnternetten tanıştığı iki kişi oklavayla döverek hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 10:47 | Son Güncelleme 6 saat önce

Pendik’te şüpheli iki kişi internette tanıştıktan sonra evine gittiği bir kişiyi, oklavayla dövüp parasını ve arabasını gasp ederek kayıplara karıştı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dedektif gibi yaptığı titiz ve dikkatli çalışma sonrasında şüpheliler Muğla’da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pendik’te yaşayan Yasin K. isimli bir kişi internet ortamında tanışıp arkadaş olduğu T. Ö. ve S. Y. ile buluşarak evine davet etti. Eve gelen şahıslar bir süre vakit geçirdikten sonra, ellerine aldıkları oklava ile Yasin K.’yi darp edip parasını ve arabasını çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından kanlar içinde kalan Yasin K. polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve gelerek Yasin K.’den aldıkları bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin dedektif gibi çalışması gasp olayını çözdü İstanbul’dan Muğla’ya uzanan gasp olayı Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerinin yaptığı kontrollü ve titiz çalışma sonrasında çözüldü. Ekipler dedektif gibi yaptıkları araştırma sonrasında şüphelilerin bir istasyondan benzin aldığı ve paraları olmadığı için cep telefonu rehin bıraktıkları bilgisine ulaştı. İstasyonda yapılan incelemenin ardından şüphelilerin benzini aldıktan sonra kaçarak İzmir’e doğru yola çıktığı belirlendi. Şahısların peşinden giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmir’de de yaptıkları araştırma sonrasında şüphelilerin Muğla’da bulunan kız arkadaşlarının yanına gittiklerini tespit etti. Muğla’da araç plakası üzerinde çalışma yapan ekipler, şüphelileri kaldıkları evde kıskıvrak yakalayarak İstanbul’a getirdi.

Şüphelilerin benzin istasyonuna girmesi ve telefonu bırakması kamerada İnternette tanıştıkları Yasin K.’yi darp edip parasını ve arabasını çalarak kayıplara karışan şüphelilerin benzin istasyonuna girdikleri ve cep telefonunu bıraktıkları an güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, Yasin K.’ye ait olan otomobilin benzin istasyonuna girdiği ve şahsın parası olmadığı için cep telefonunu bıraktığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla internet pendik Dedektif

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR AZGINLIĞIN BEDELİ BU OLUR TATLI TATLI YEMENIN ACI ACI CIKARMAIS OLUR sen interneten git ESMER KARAKAFALI GENÇ çocukları evien doldur KENDİNİ DÜZDÜRÜCEM DİYE ne idüğü belirsiz ESMER leri topla SONU BU OLUR İYİ OLMUŞ Kİ diğer AZGIN EŞCİNSELLERE İBRET OLSUN
@dikomhuseyin kimsenin yaşantısını yadırgama sonra başına gelir..Hayat bana bunu öğretti sana da tavsiye ederim.Bir gün eşcinsel olduğunda beni hatırlarsın.(Ben değilim)
@dikomhuseyin bilmeden ne yazıyorsun sen yalancı herif nasıl konuşuyorsun yalan haber sil yorumunu!!!
kimseyi yaşantısıyla kınamıycksın sende olmazsa çocuklarında torunlarında görürsün,
Biz inançları olan toplumuz kardeşim.Sapikliği ozgur duşunçe ve yaşam biçimi olarak görüp saygi bekliyen modern şeytan toplumu değiliz.Sen hollandaya git abd falan.Ben saygi duymam evlatlikdan red ederim olur biter.
BU EV YASİNİN DEĞİL BEN ARKADAŞIYIM BU HABER YALAN YUKARDA EŞCİNSEL Mİ YAZIYOR NE ALAKA ADAMLAR YASİNİ EVE ÇAĞIRMIŞLAR SOYGUN İÇİN YALANDAN NELER YAZIYORSUNUZ!
ne yapılan haberin nede bu aptal yorumların olayla alakası var. bilip bilmeden anca konuşuyor bazı gereksizler. yorumlarda birileri eşcinsel pislik falan demiş. siz önce Yasin'in tırnağı kadar adam olun ondan sonra konuşun. Gerizekalılar.
Helal varken harama niye göz dikiyorsunuz 2 taraf için de .iyi 3 pislik ders almıştır inşallah ama ümitli degilim pislik herzam pislik
Kenan sanane milletin inançından dilerim oğlu tro olur Eger herkes müslüman olcak sanıyosan Allah herkesi müslüman yapardı O yüzden milletin sen yürü irana doğru
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