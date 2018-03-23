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Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya Afrin'de ağır darbe vuran TSK, şimdi de Irak'ın Hakurk bölgesinde operasyonlarına devam ediyor. Sınırın 15 kilometre dışında sürdürülen Irak’daki operasyonda şu ana kadar 55 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Abdullah Ağar Kuzey Irak’taki operasyonda harekâtta ele geçirilen silahların fotoğraflarını paylaşarak çok önemli bir detaya dikkat çekti.

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Afrin harekâtında beklenilen ilerlemeyi sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede bir başka sınır harekâtını da Irak'taki PKK'lı teröristlere yönelik düzenliyor. Irak sınırındaki 34. Hudut Karakolu'na bağlı komandoların aktif rol aldığı Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 55 teröristi etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuna havadan da destek veriliyor. Önceki gün düzenlenen hava harekâtında 5 terörist etkisiz hale getirildi. PKK açısından önemli bir teröristin de ağır yaralandığı bildirildi. Sözde Hakurk Eyaleti Yürütme Kurulu üyesi Agiri kod adlı Birdal Burhanlı'nın ağır yaralandığının telsiz konuşmalarına yansıdığı belirtilirken söz konusu teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.

ABDULLAH AĞAR O DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

Kararlılık harekâtında, PKK'lı teröristlere ait 2 BKS (biksi), 3 AK-47, 2 roketatar ile çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Hakurk'ta ele geçirilen mühimmatların görsellerini paylaştı. Ağar, silahların yeni olmasına dikkat çekti. Ağar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakurk Armuş kampı civarında İHA ile tespit edilen 5 teröristin dağ komandonun olağandışı manevrasıyla dün 17.55’te imhası sonucu ele geçen silahlar. Özellikle BKS’ler (Bikisi) sıfır. Bu Bikisi'ler, imha edilen bu teröristlerin Kandil’den kuzeye gelmiş olabileceğini söylüyor."

abdullah agar

Sessiz sedasız operasyon başlatıldıSessiz sedasız operasyon başlatıldı
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Anahtar Kelimeler:
ırak Afrin Kandil PKK abdullah ağar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ağar dan başka ağır abi yok mu?hep o konuşuyor.
bundan neden rahatsiz oldun anlamadik...
Ele geçirilen malzemeye niye o kadar şaşırtan başlık kullanıyoruz ki? Sanki bu leş kargalarından ilk defa cephane ele geçiriliyor.40 yıldır mücadele ediyoruz ama inşallah kandile de sıra gelir pek ümidim yok ama umut dünyası demişler...
Kısacası diyorki Pkk yı buün ilduğu gibi 35 yıldır besleyen Baş aktör ABD ile Almanya ve koalisyonda yer alan diğer 55 kadar Nato ülkesi diyor....Yani Natoya karşı aktif olarak savaştayız....
İŞİN SIRRI.. KANDİL.... HİÇ DOKUNULMUYORDA.... NEDENSE....????
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