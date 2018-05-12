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Irak'ta seçim sandıkları kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:20 | Son Güncelleme

Irak'ta seçim sandıkları kapandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta genel seçimler için oy kullanma süresi sona erdi.

Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin 18:00 itibariyle sona erdiği, seçim sandıklarının kapandığı belirtildi.

Başkent Bağdat'ta yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde de seçime katılımın istenilen düzeyde olmadığı ifade edildi.

Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük'te ise durumun biraz daha iyi olduğu, özellikle Türkmenlerin sandıklara ilgisinin yer yer yüksek olduğu belirtildi.

Düşük katılım Başbakan Haydar el-İbadi'yi araç ve uçak seferlerine konulan yasağı kaldırmaya yöneltti. İbadi, sandıklar kapanmadan yaklaşık 5 saat önce araç dolaşımı ve uçak seferlerini serbest bıraktı.

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