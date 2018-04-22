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İran'da "Azeriler Farstır" açıklamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

İran Meclisindeki bazı Türk kökenli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yunusi'nin "Azeriler Türkçe konuşan Farstır" açıklamasına tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisindeki bazı Türk kökenli milletvekilleri, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Yunusi'nin "Azeriler Türkçe konuşan Farstır." açıklamasına tepki gösterdi.

İran Meclisi Urumiye milletvekilleri Nadir Gazipur ve Hadi Bahadır'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben, Yardımcısı Yunusi'nin "Azeriler Türkçe konuşan Farstır." açıklamasına tepki mektubuna 50 Türk kökenli milletvekili imza attı.

İran'daki azınlıklarla ilgili Yunusi'nin açıklamalarının ülke güvenliğine zarar verdiği belirtilen mektupta, İran'da çeşitli ırkların yaşadığı, Kur'ana göre ırk ayrımcılığının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Bir kavmin diline ihanetin o kavme ihanet anlamına geldiği ifade edilen mektupta, her kavmin en değerli unsurunun dili olduğu vurgulandı.

Yunusi'nin açıklamalarında ülkedeki Türklere hakaret edildiği dile getirilen mektupta, "Azeri, Türkmen, Kaşkay, Hazara ve Horosan gibi Türkçenin lehçelerini konuşan ülkenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan büyük Türk kavmine hakarette bulunulmuştur." açıklamasında bulunuldu.

Yunusi'nin, "Azeriler 300 yıldan bu yana Türkçe konuşuyorlar." açıklamasına sert tepki gösterilen mektupta, Azerilerin insanlık tarihi kadar eski Türk dilini konuştukları vurgulanırken yapılan talihsiz açıklamaların Rıza Şah dönemi ırkçı söylemlerini hatırlattığı dile getirildi.

Kanun Gazetesine verdiği demecinde Türklerle Azerilerin farklı, Azerilerin ise Fars olduğunu ileri süren Yunusi, Azerilerin dillerinin daha önce Farsça olduğunu iddia etmiş, söz konusu halkın 300-400 yıldan bu yana Türkçe konuştuklarını öne sürmüştü.

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