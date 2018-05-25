İş yeri basan kızlar bu sefer de gazetecilere saldırdı!

Batman'da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Olayın ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.'ye ulaşan özel ekip, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı.

Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli kızlar, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Kızlar, adliye girişinde görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırarak hakaretler savurdu. Kameralara konuşan kızlardan E.K. basına yansıyan haberlerin yalan olduğunu savundu.

"PİŞMAN DEĞİLİM"



E.K. dün İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, telefonla yaptığı açıklamada, İ.D.’yi görüntülere rağmen sadece kendisinin dövdüğünü savunarak, "Sadece arkamdan konuşmamış, mesajları duruyor halen. Yaptıklarımdan pişman değilim. Yine yakalasam yine yaparım. Ben her türlü rahat bir insanım. 40 yıl ceza alacağımı bilsem benim hakkımda bunları söyleyeni affetmem. Ben her türlü haklıyım" dedi.