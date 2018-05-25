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İş yeri basan kızlar bu sefer de gazetecilere saldırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

Batman'da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak adeta terör estirip görüntüleri de sosyal medyadan paylaştıktan sonra gözaltına alınan 3 genç kız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızlar, adliyeye girişlerinde görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırarak hakaret etti.

Batman'da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Olayın ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.'ye ulaşan özel ekip, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı.

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Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli kızlar, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Kızlar, adliye girişinde görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırarak hakaretler savurdu. Kameralara konuşan kızlardan E.K. basına yansıyan haberlerin yalan olduğunu savundu.

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"PİŞMAN DEĞİLİM"

E.K. dün İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, telefonla yaptığı açıklamada, İ.D.’yi görüntülere rağmen sadece kendisinin dövdüğünü savunarak, "Sadece arkamdan konuşmamış, mesajları duruyor halen. Yaptıklarımdan pişman değilim. Yine yakalasam yine yaparım. Ben her türlü rahat bir insanım. 40 yıl ceza alacağımı bilsem benim hakkımda bunları söyleyeni affetmem. Ben her türlü haklıyım" dedi.

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"BUNLAR ERKEKLERLE BİRLİKTE OLUYORLAR"

Darp edilen İ.D. ise, ofisini basan kızların eski arkadaşları olduğunu belirterek, "Onların arkasından konuştuğumu iddia ettikleri için ofisimi bastılar. Daha önce onları burada ağırlamıştım. ‘Seni satarız, şöyle yaparız, böyle yaparız’ diye tehdit ettiler. ‘Sen bizim arkamızdan konuşamazsın’ dediler. Sorun aslında benim bunların arkalarından konuştuğum iddiası. Güya ben, ‘bunlar erkeklerle birlikte oluyorlar, konuşuyorlar’ demişim" iddialarında bulundu.

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İHA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bunlarda ne utanma ne arlanma var..
bu nedir yaaa :D yazık değilmi o kıza bunun cezası kısas olmalı :D o zaman en azından sinirim geçer.
atın ceza evine adam olsunlar,dişi çakallaar
Bu şıllıkların elleri neden kelepçeli değil?
demekki dogru soylemis kiz az bile soylemis bunu yapicak kadar karektersiz insanlardan hersey beklenir
bunlar kesin ceza yerler
erkekelrle beraber oluyolar tiplerinden belli kaşar, dedikodu değilki olan bişeyi sölemiş
laik çağdaş aydın
PİSMAN DEGILIM DIYON SAVCI SORUNCA PİŞMAN DEGILIM DEDE CEZA ALINCA AKLI BASINA GELIR HAPIŞ YATMAK NEDIR BILMIYO
BUNLAR KAŞAR KAŞAR
bunların hepsi psikopat, beraber oldukları erkeklere yazık
söyle ben sana ne yaptımm ben diyorum evde tüp yok sen diyorsun ben senin dinini imanını :)))
Bu hayatin heyecani meyecani yok :)
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