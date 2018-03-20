İşadamları beklentilerini anlattı

AK Parti Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’nun Düzce Belediyesi Erguvan Tesislerindeki ikinci oturumu işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı Fatma Salman’ın katılımıyla gerçekleştirilen, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri forumuna AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, TSO, Müsaid Ticaret Borsası, OSB Müdürleri, Kooperatifler ve işadamları katıldı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin’in forumun hayırlı olsun dileklerinin ardından konuşan AK Parti 23.-24. Dönem Ağrı Milletvekili, Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı Fatma Salman, işadamlarının düşüncelerinin birebir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ulaşacağını kaydederek, “Her bir kelimeniz bizim için çok önemli. Herkesin fikirlerini açıklıkla beyan etmesini istiyoruz. Biz buradaki çıkan sonuçlara göre önce Cumhurbaşkanımıza ardından da ilgili yerlere sorunların çözülmesi için bilgiler verilecektir. Dolayısıyla ekonomik olarak şehirlerimizin kalkınması için sizlerin söyleyecekleri ve sorunların çözülmesi için gayret gösterilmesi önemli. Bu yaptıklarımız hep ülkemizin daha iyi yerlere gelmesi içindir. Ekonomik değerler bizler için önemli. Buradan çıkan sonuçlarla ekonomik dengeyi kuracağız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından moderatör Doç. Dr. Mehmet Akif Öncü’nün sorduğu sorulara foruma katılan tek tek cevap verdi ve fikirlerini sundu.