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İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı! Partiler arası ittifak mı geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 07:11 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Saymaz, 2019 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Saymaz, İstanbul'u AK Parti'den almak için Muharrem İnce'nin partiler arası bir ittifak adayı olarak gösterilebileceğini söyledi.

İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı! Partiler arası ittifak mı geliyor?

Gazeteci İsmail Saymaz, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. 2019 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlerin masaya yatırıldığı programda Saymaz’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“AKILLICA BİR TERCİH OLUR”

Muharrem İnce’nin partiler arası bir ittifak adayı olabileceğini ifade eden Saymaz, “İstanbul’da CHP’nin, AKP’nin önüne geçmesi için hem İYİ Parti’den hem de HDP’den oy alması gerekiyor. Bu nedenle ittifak kaçınılmaz. Muharrem İnce’nin yerel seçimde adaylık için ismi geçiyor. Ben Muharrem İnce’ye sordum, ‘Bana böyle bir teklif gelmedi’ diyor. Ama gelirse yok demez diye düşünüyorum. Muharrem İnce’nin ismi, HDP ve İYİ Parti’nin oyunu CHP’ye toplayabilir. Bir ittifak adayı gibi belirebilir. Bence akıllıca bir tercih olur” diye konuştu.

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