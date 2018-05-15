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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 23:44 | Son Güncelleme

Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterildi, Nekbe'nin 70. yılı protesto edildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterildi, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı protesto edildi.

Filistinli Sivil Toplum örgütlerince ABD'nin Berlin Büyükelçiliğinin önündeki Pariser Meydanı'nda düzenlenen gösteride, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Filistin milli marşı okundu.

Gösteriye katılanlar Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Filistin'e özgürlük" ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü" yazan pankartlar taşıdı.

ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılan gösteri sırasında alanda kurulan sahneye "Geri döneceğiz" yazılı pankart asıldı.

Gösteride okunan basın bildirisinde, 70 yıl önce yaklaşık 800 bin Filistinlinin sürgün edildiği belirterek, bunun Nekbe olarak nitelendirildiği kaydedildi.

Bugün 7 milyondan fazla Filistinli mültecinin bulunduğuna işaret edilen bildiride, 15 Mayıs'ın, acıyı, yürek ağrısını ve Filistinlilerin vatanını kaybetmesini hatırlattığı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması eleştirilen bildiride, Gazze'deki İsrail katliamına da dikkati çekildi. Bildiride İsrail'in bu barbarca işlediği terör saldırılarının kınandığı kaydedildi.

Gösteriye katılan mimar Ahmad Muhaisin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki katliamına işaret ederek, "Bu, tüm kamuoyu, tüm dünya, demokrasi ve ABD için bir utançtır." dedi.

Çocukların, kadınların ve gençlerin şehit edildiğine işaret eden Muhaisin, "Dün Filistinliler kanlarıyla tarih yazdı. Hakları için sokağa çıktılar. Nerede yaşıyoruz? Dünya neden susuyor. Gazze kan golü oldu. Filistin halkı bunu hak etmedi. 2 milyon Filistinli Gazze'de dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde yaşıyor. Tarihte böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Muhaisin, özgürlüğü için mücadele eden Filistin halkının görevini yerine getirdiğini belirterek, "Dünyaya, kamuoyuna, partilere, insan hakları örgütlerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, siyasetçilere, Avrupa'ya çağrımız. Ne kadar susacaksınız? Susmak suç ortaklığıdır benim için." şeklinde konuştu.

Gösteriye eşi Anja Matar ile katılan Ahmad Matar da Filistin'de yaşananlardan dolayı yasta olduklarını söyledi.

Filistinlilerin yanında duran Türkiye'ye ve diğer ülkelere kalpten teşekkür etmek istediğini belirten Matar, "Bu sadece bizim davamız değil, tüm Müslümanların ve tüm Arapların davasıdır." ifadesini kullandı.

Eşi Anja Matar da Filistinlilerin haklarına kavuşması, Birleşmiş Milletler'in kararlarına uyulması ve İsrail'in saldırganlığının ve işgalinin durdurulmasının zamanının geldiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya filistinliler gösteri Nekbe Günü

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