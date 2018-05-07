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İstanbul Boğazı'nda tüm vapur seferleri iptal!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) seferlerinde ise iptal bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda tüm vapur seferleri iptal!

İstanbul Boğaz'ını yoğun sis etkisi altına aldı. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

İDO'DA İPTAL YOK

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) seferlerinde ise iptal bulunmadığı öğrenildi.

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