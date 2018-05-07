İstanbul Boğazı'nda tüm vapur seferleri iptal!

İstanbul Boğaz'ını yoğun sis etkisi altına aldı. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.
TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTILAR
Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
İDO'DA İPTAL YOK
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) seferlerinde ise iptal bulunmadığı öğrenildi.
AYRINTILAR GELECEK
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum