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İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de kaçak olduğu belirtilen evlerin yıkımı sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var

İstanbul Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı.

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Yıkım sırasında olaylar çıktı.

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Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Olaylarda 4 polis yaralandı. (DHA)

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