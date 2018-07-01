İstanbul'da asker uğurlaması için tünel kapattılar

Dün saatlerinde Dolmabahçe Tüneli’nde meydana gelen olayda, askere giden arkadaşlarını uğurlamak isteyen bir grup genç, akşam saatlerinde konvoy halinde birleşerek Dolmabahçe Tüneline geldi.
Araçlarıyla konvoy eşliğinde Tünel’de duran gençler daha sonra araçlarından inerek burada askere gidecek olan arkadaşlarını, elleriyle havaya fırlattı. Dolmabahçe tünelini kapatan gençler, bir süre bu şekilde eğlendi. Konvoydaki bazı gençler ise alt geçitte korna bastı. Bazı sürücülerin duruma tepki göstermesi üzerine gençler daha sonra araçlarına binerek oradan uzaklaştı. İnsanların canının hiçe sayıldığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
İHA
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