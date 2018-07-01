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İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 02:06 | Son Güncelleme

Taksim'de bugün LGBTİ'liler tarafından yapılacak "Onur Yürüyüşü" için bazı yollar güvenlik gerekçesiyle kapatılacak.

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada saat 14.00’dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı.

BU YOLLAR KAPALI OLACAK;

-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi

-Sadri Alışık Sokak – Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi

-Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi kesişimi

-Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi kesişimi

-Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi kesişimi

-Taksim Tünel kesişimi

ALTERNATİF YOLLAR;

-Tarlabaşı Bulvarı,

-Gümüşsuyu,

-Kazancı Yokuşu istikameti

DHA

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