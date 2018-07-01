İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada saat 14.00’dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı.

BU YOLLAR KAPALI OLACAK;

-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi

-Sadri Alışık Sokak – Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi

-Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi kesişimi

-Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi kesişimi

-Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi kesişimi

-Taksim Tünel kesişimi

ALTERNATİF YOLLAR;

-Tarlabaşı Bulvarı,

-Gümüşsuyu,

-Kazancı Yokuşu istikameti

DHA

