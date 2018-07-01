İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada saat 14.00’dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı.
-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi
-Sadri Alışık Sokak – Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi
-Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
-Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi kesişimi
-Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi kesişimi
-Taksim Tünel kesişimi
-Tarlabaşı Bulvarı,
-Gümüşsuyu,
-Kazancı Yokuşu istikameti
DHA
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