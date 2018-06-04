İstanbul Pendik'te çekilen görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
AĞACA ÇIKIP PANKARTI İNDİRDİLER
Görüntülerde, CHP'nin 24 Haziran seçimleri için Pendik'in Kaynarca mahallesine astığı bayrakları, bir grubun indirdiği görülüyor. Grubun, bayrakları söktüğü, ağaca çıkıp İnce'nin pankartını indirdiği de fark ediliyor.
CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Gençlerden oluşan grubun, daha sonra mahalleden koşarak uzaklaştıkları da görülürken, CHP'liler olaya tepki gösterdi.
CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Mert Timur, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, "Pendik - Kaynarca'da çekilmiş bir görüntü elimize ulaştı. Ne paralı militanlarınıza ne de size boyun eğmeyeceğiz! 24 Haziran'da bu millet sizi sandığa gömecek. @vekilince" diye belirtti.
İşte o tweet:
İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz
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