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İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te CHP'nin 24 Haziran seçimleri için Kaynarca mahallesine astığı bayrakları, bir grubun indirdiği görülüyor. Çekilen görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İstanbul Pendik'te çekilen görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

AĞACA ÇIKIP PANKARTI İNDİRDİLER

Görüntülerde, CHP'nin 24 Haziran seçimleri için Pendik'in Kaynarca mahallesine astığı bayrakları, bir grubun indirdiği görülüyor. Grubun, bayrakları söktüğü, ağaca çıkıp İnce'nin pankartını indirdiği de fark ediliyor.

CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Gençlerden oluşan grubun, daha sonra mahalleden koşarak uzaklaştıkları da görülürken, CHP'liler olaya tepki gösterdi.

CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Mert Timur, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, "Pendik - Kaynarca'da çekilmiş bir görüntü elimize ulaştı. Ne paralı militanlarınıza ne de size boyun eğmeyeceğiz! 24 Haziran'da bu millet sizi sandığa gömecek. @vekilince" diye belirtti.

İşte o tweet:

mert


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CHP pendik istanbul bayrak İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
KEMAL KILIÇTAROĞLUNUN PARAYLA KİRALADIĞI ADANLARDIR ONLAR.
birde yazini dogru yazabilsen...
@mutlu_sutcu Doğru yazmak diploma ister.Sor bakalım diploma varmıymış.
İstanbul Pendik'te bayrakları indirenler militan HER GÜN CEZAEVLERİNDE ZİYARET ETTİĞİNİZ DHCKP PKK PYD SİZN İÇİN NE İFADE EDİYOR
@eylence_2006 Peki açılım sürecinde Pkklıları sınırda karşılayıp davul zurna çalanlar kimlerdi
24 haziranda chp sizi sandığa gömecek ve tükürüğüyle sizi sandıkta boğacak.eski ve mutlu türkiye için oylar chp ye.
@ademtoyan hehe siz hiç %25 ustune çıktınızmı
@ademtoyan Sen kaç yaşındasın la gerzek kamil, eski ve mutlu Türkiye dediğin Hangi Türkiye.? DALLAMA Daha çok değil 1990 - 92 leri bile bilmiyorsun sen Sen hiç yağ kuyruğunda bekledinmi benzin kuyruğunda bekledinmi sen hiç, Alınmayan çöp yığınları apartmanar gibi olunca korkularından kolera salgını başlamasın diye kireçlediklerini biliyomusun, mazotu 3 tl yo 1,5 tl yapacakmış lan oolum bunlar o vaatlerle gelirler sonra akmayan suyun başındaki iski müdürleri bile karısını boşamak için o dönemde 50 tirilyon yanlış yazmadım 50 tirilyon nafaka öderler bunlar senin ananı beller, blmiyosan ÖĞREEEN.
@ademtoyan sen kaç yaşındasında eski chp diyon. ben 60 yaşındayım hatırlamıyorum. güldürmeyin insanı ya.
@ademtoyan Eski derken ne kadar eski.Ben hiç öyle bir Türkiye hatırlamıyorum da !
bizim çocukluğumuzda o bayraklara dokunulduğunda dokunanın bacakları kırılırdı kalabalık grup ise silahlar konuşurdu o yüzden herkes birbirine saygılı olurdu. o zamanlar vekil adaylarıda biraz sıkıntılı insanlardı şimdi ele ayağa düşmüş ki yine bayrak olayları çıkmış :)
KİMSE GÖRMEMİŞ TABİİ BU ARADA !!!!!
sırtınız tuş olmaktan yara olmuştur. yenilen pehlivan yenilğiye doymaz derler. bahsi geçen pehlivan sizin yerinizde olsaydı inanın bir daha oynamazdı. sizde iyi sabır var gene 24 haziranda geçmiş olsun diyeceğimizi sizde çok iyi biliyorsunuz ama umut fakirin ekmeği
tabi gündüz delikanlı olamazlar çünkü herkez dişarda karanlıkda çıkarlar ancak
bu numaralara karnımız tok,ne malum chp nin adamlarının olmadığı,birilerini karalamak bu kadar kolaymı.böyle küçük numaralar yapmaya ihitiyaçları yok merak etmeyin.
illaki yenilğiye bi mazeret bulacaklar ya
chp nin her zamanki taktikleri ,birkaç yıl öncede tayyip gidecek gökçek gelecek diye köprü altlarına yazılar yazılmıştı yazanlar yakalandı ve chp ankara gençlik kolları elemanları olduğu anlaşılmiştı,müftü karısınıda unutmadık ,chp de taktik bitmez
MİLİTAN DEDİKLERİNİZ SİZİN KOL KOLA GEZDİĞİNİZ HDP LİLERDE SİZDE OLUYOR KENDİ ADAMLARINIZLA KENDİ BAYRAĞINIZI İNDİRTİP TELEFONLADA KAYDEDİP ORTALIĞI BULANDIRIRIZMI SNDINIZ DALLAMALAR KOSKOCA PENDİKDE MOBESE YOKMUDA TELEFONA ÇEKTİNİZ GERZEKLER SİZ O OYUNLARINIZ DENİZ BAYKALA YAPIN..
Bunlar birsey degil..Esas olaylar secimi kazandiklarinda cikacak..,bakin o zaman milletin uzerinde nasil baski kuracaklar..Allah bu milleti o me'sum gunden korusun..,bu gidisin sonu ic savastir..,cunku dis gucler oyle istiyor...once ic savas ile gucumuz kirilmali sonra hazir lokma yutulmali..Uyan millet uyan..,korkaklar canini kurtarabilir ama namusunu asla kurtaramaz..zelil yasanmaz
AKP kazanana ben cumhurbaşkanı olana kadar seçim olacak diyen bir şahsiyetin adam tutup bunları yaptırması gayet doğal.
Kendin pişir kendin ye, Lan siz bu milleti Deniz Baykal mı sandınız, o görüntüler telefonla kaydedilmiş mobese yokmu koskoca pendikde niye mobeseden görüntüyü koyamıyosunuz kendi bayraklarınızı indirttirip telefonla çekip, Deniz Baykal'ı komloyla indirdiğiniz gibi AKP yimi suçlarız sandınız, siz 24 hazirandan sonra nereye greceksiniz onu merakediyorum, PKK nın FETÖNÜN, ABD nin uşakları.?? sayın mynet yetkilileri sizin tarafınızı biliyoruz adam gibi yorumları yayınlakafnıza göre seçmeyin, kafanıza göre ÇIĞIRTKANLIĞI da KAFANIZA GÖR ANKETLERİDE BIRAKIN..
sandıktan silahlar mı çıksın ?
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