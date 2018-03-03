İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul hava durumu yine şaşırttı, öğleden sonra sağanak yağış sürprizi yaşandı. En son yayınlanan hava durumu bilgisine göre;

İstanbul ve çevresinde bugün şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor. Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ''Bugün il genelinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir'' denildi. İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri ile Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı. Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dalgalar kıyıyı vurdu.

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri İŞTE İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERi İDO SEFERLERİ Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14:30

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 15:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 14:00

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 13:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 18:00

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 17:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 16:00 BUDO SEFERLERİ: 13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) SON HAVA DURUMU RAPORU Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklık bölgede 6 ila 10 derece artacak. Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölge genelinin yağmur ile sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yağışların, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğleden sonraya kadar zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.