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İstanbul için korkutan deprem ve tsunami uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 08:20 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, "7 üstü İstanbul depremi her an olabilir” dedi. Deprem sonrası için tsunami uyarısında bulunan Özener, "İstanbul'da oluşacak 7 üzeri bir deprem sonrası fay hattının yakınlığını göz önünde bulundurarak yaklaşık 7 dakika sonrasında bir tsunami olmasını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

İstanbul için korkutan deprem ve tsunami uyarısı!

Kandilli Rasathanesi, beklenen büyük İstanbul depremi ve MarDİM projesi hakkındaki çalışmanın detaylarını paylaştı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "7 üstü bir İstanbul depremi kesin. 99 depreminden çok farklı noktadayız. Ama daha yapılacak şeyler var" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Japonla Deniz-Yer Bilimleri ve Teknoloji Ajansı (JAMSTEC) ortaklığında, "Marmara Bölgesi'nde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Türkiye'de Afet Eğitimi Projesi (MarDİM) Projesi" yürütülüyor. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve MarDİM Proje Koordinatörü Dr. Doğan Kalafat, nisanda son bulacak projenin detaylarını ilk kez anlattı.

"DEPREMİN YERİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUZ"

"Bu proje ile büyük İstanbul depreminin zararlarını azaltmayı amaçlıyoruz." diyen Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara Denizi'ne yerleştirdiğimiz deprem ölçerler sayesinde 0.5'lik depremleri bile ölçebiliyoruz. Küçük depremler bize hangi noktaların aktif olduğunu göstermesi açısından önemli. Ama küçük depremler büyük depremi engellemez" dedi. 7 üstü bir depreme neden kesin gözüyle baktıklarını anlatan Özener, "Yeryüzünün hareketlerine bağlı sürekli enerji oluşuyor ve depremler bu enerjinin atılmasını sağlıyor. Örneğin Sakarya depreminde 150 yılda toplanan enerji 45 saniyede atıldı. Dünyanın hiçbir yerinde depremin önceden bilinmesi mümkün değil. Depremi bilmek demek ne zaman, ne büyüklükte ve nerede sorularına cevap vermek demek. Biz yeri ve büyüklüğü biliyoruz ama zamanı bilemiyoruz ama bir gün olacak" diye konuştu.

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"1999 DEPREMİNDEN ÇOK FARKLI NOKTADAYIZ"

Özener şöyle devam etti:

"Projede afet eğitim programları var. Çünkü deprem hakkında en önemli konu eğitim. Bu kültürle yaşamayı öğrenmeliyiz. Depremi zaman zaman unutuyoruz ama beklenen o büyük deprem her an olabilir. Güvenilir bir gelecek hazırlamak en önemli sorumluluğumuz.. 99 depreminden sonra çok farklı noktadayız. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile aynı teknolojiye sahibiz. Ama hala yapılacak şeyler var. Ev alırken veya taşınırken mutfağına, fayansına bakmadan önce depreme dayanıklılığına, deprem şartnamesine bakmalı. Depremin yıkım etkisi üç faktöre bağlı; faya uzaklık, zemin ve yapı. 'X ilçesi berbat' diye bir şey yok. Hasarı etkileyecek çok fazla parametre mevcut. Bu konu ile ilgili manipülasyonların nedeni insanların güvensizlik problemi."

7 DAKİKA SONRA TSUNAMİ

Sabah'ta yer alan habere göre, deprem sonrası beklenen tsunamiyi ise MarDİM Proje Koordinatörü Dr. Doğan Kalafat anlattı. Kalafat, "Projede tsunami ile ilgili çalışmaya ağırlık veriyoruz. İstanbul'da oluşacak 7 üzeri bir deprem sonrası fay hattının yakınlığını göz önünde bulundurarak yaklaşık 7 dakika sonrasında bir tsunami olmasını öngörüyoruz. Bu tsunami Uzakdoğu'dakiler gibi olmayacak. Marmara Denizi tabanında gerçekleşecek heyelanların tetiklediği bir tsunami bekliyoruz. Ama bu tsunami depremden daha az etkili olacaktır. Biz şu anda da bütün depremlerden sonra tsunami uyarılarını kurumlarla ve komşu ülkelerle paylaşıyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Böyle adamlar bilim adamı diye bu ülkede geziniyorsa Ülkenin niye kalkınmadıgı çok belli Tusunami İstanbulda nasıl olacakmıs bi anlatsın ben arastırmacı bilim adamı deyilim ama Bu adamın mantıksız konustugundan çok çok eminim normal 1 metrelik dalgaya bile tusunami der bunlar Tusunami büyük okyanuslarda olur Deniz içine çekilir Türkiyede okyanusmu var Kendi kendine hayeller kuruyor Dünyada okyanusa kıyısı olmuyan hangi ülkede olmus simdiye kadar?
Yıllardan beri şu gelmesini çok istediğiniz depremi bir türlü getiremediniz,
İSTANBULUU BUŞEKİLDE BOŞALTAMAZSINIZ
herkes bir laf söylüyor olursa ben dediydim bak diyecekler. olmazsa da sorun yok zaten.
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