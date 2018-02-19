İstanbul için korkutan deprem ve tsunami uyarısı!

Kandilli Rasathanesi, beklenen büyük İstanbul depremi ve MarDİM projesi hakkındaki çalışmanın detaylarını paylaştı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "7 üstü bir İstanbul depremi kesin. 99 depreminden çok farklı noktadayız. Ama daha yapılacak şeyler var" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Japonla Deniz-Yer Bilimleri ve Teknoloji Ajansı (JAMSTEC) ortaklığında, "Marmara Bölgesi'nde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Türkiye'de Afet Eğitimi Projesi (MarDİM) Projesi" yürütülüyor. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve MarDİM Proje Koordinatörü Dr. Doğan Kalafat, nisanda son bulacak projenin detaylarını ilk kez anlattı.

"DEPREMİN YERİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUZ"



"Bu proje ile büyük İstanbul depreminin zararlarını azaltmayı amaçlıyoruz." diyen Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara Denizi'ne yerleştirdiğimiz deprem ölçerler sayesinde 0.5'lik depremleri bile ölçebiliyoruz. Küçük depremler bize hangi noktaların aktif olduğunu göstermesi açısından önemli. Ama küçük depremler büyük depremi engellemez" dedi. 7 üstü bir depreme neden kesin gözüyle baktıklarını anlatan Özener, "Yeryüzünün hareketlerine bağlı sürekli enerji oluşuyor ve depremler bu enerjinin atılmasını sağlıyor. Örneğin Sakarya depreminde 150 yılda toplanan enerji 45 saniyede atıldı. Dünyanın hiçbir yerinde depremin önceden bilinmesi mümkün değil. Depremi bilmek demek ne zaman, ne büyüklükte ve nerede sorularına cevap vermek demek. Biz yeri ve büyüklüğü biliyoruz ama zamanı bilemiyoruz ama bir gün olacak" diye konuştu.