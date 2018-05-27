İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, saat 18.00 sırlarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, tezgah yeri kapma yüzünden iki pazarcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekildi. Ateşlenen silahlardan 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekat polisleri, çok sayıda asayiş ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karıştıklarını tespit ettiği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

