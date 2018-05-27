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İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 18:57 | Son Güncelleme

Sultangazi'de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, saat 18.00 sırlarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, tezgah yeri kapma yüzünden iki pazarcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekildi. Ateşlenen silahlardan 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekat polisleri, çok sayıda asayiş ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karıştıklarını tespit ettiği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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