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İstanbul Tuzla'da hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 18:37 | Son Güncelleme

Tuzla Tepeören'de öğle saatlerinde hortum çıktı. Çevrede panik yaratan hortum kameralara yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybetti. Hortumun ardından kısa süreli sağanak yağış etkili olurken, Kadılı ve Balçıklı köyü civarında bazı bahçelerde seraların naylonları parçalandı.

Tuzla Tepeören'de öğle saatlerinde hortum çıktı. Çevrede panik yaratan hortum kameralara yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybeti.

Hortumun ardından kısa süreli sağanak yağış etkili olurken, Kadılı ve Balçıklı köyü civarında bazı bahçelerde seraların naylonları parçalandı.

"10 DAKİKA İÇERİSİNDE HER YER KARARDI"

Kadılı köyü muhtarı Necati Özyurt yaşananları şöyle anlattı: 10 dakika içinde her yer karardı. 10 dakika yağmur yağmurun ardından sel oldu. (DHA)

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istanbul hortum Tuzla

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