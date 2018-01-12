İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vatandaşlar günlerdir bu soruya yanıt arıyor. Haftasonu için plan yapmak isteyen İstanbullular hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre haftasonu İstanbul'da karla karışık yağmur yağması beklenirken, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde etkisini sürdüren ılık ve yağışlı havanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yerini soğuk ve iç kesimlerde kar yağışlarına sebep olacak bir sisteme bırakması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik tahminlere göre, Ankara'da cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yeniden yağmur şeklinde başlayacak yağış, pazar günü ilk saatlerden itibaren karla karışık yağmura, sabah saatlerinden itibaren ise kar yağışına dönecek, aynı gün akşam saatlerine kadar devam edecek. Ankara'daki kar yağışının yerde örtü bırakacağı ön görülüyor.