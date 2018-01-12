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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 36 dakika önce

İstanbul'a kar geldi gelecek derken Meteorolji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Haftasonu plan yapmadan önce vatandaşlar 'Haftasonu hava durumu nasıl olacak, İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorularına yanıt arıyordu. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da haftasonu karla karışık yağmur yağacak. Pazar günü akşam saatlerinde ve pazartesi gününü ilk saatlerinde görülecek kar yağışı beklenildiği gibi lapa lapa olmayacak ve yerde kar örtüsü bırakmayacak.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vatandaşlar günlerdir bu soruya yanıt arıyor. Haftasonu için plan yapmak isteyen İstanbullular hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre haftasonu İstanbul'da karla karışık yağmur yağması beklenirken, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde etkisini sürdüren ılık ve yağışlı havanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yerini soğuk ve iç kesimlerde kar yağışlarına sebep olacak bir sisteme bırakması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik tahminlere göre, Ankara'da cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yeniden yağmur şeklinde başlayacak yağış, pazar günü ilk saatlerden itibaren karla karışık yağmura, sabah saatlerinden itibaren ise kar yağışına dönecek, aynı gün akşam saatlerine kadar devam edecek. Ankara'daki kar yağışının yerde örtü bırakacağı ön görülüyor.

Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar ve pazartesi günü azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.
İstanbul'da hafta sonunda yağışlar, kuvvetli poyrazla genellikle hafif yağmur şeklinde görülecek, pazar günü akşam saatlerinde ve pazartesi günü ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olacak. Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise hava genellikle çok bulutlu olacak.

Pazar günü görülecek kar yağışı il merkezinde yerde kar örtüsü bırakmayacak. Rüzgar, hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde esecek.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de ise cumartesi günü sabah saatlerinde tekrar başlayacak sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Hafta sonunda İzmir'de kar yağışı beklenmiyor.

Pazar ve pazartesi günleri kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının ve sıcaklık düşüşünün oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi istendi.

Meteoroloji'den İstanbul'da kar yağışı açıklaması: 15 Ocak Pazartesi gününe dikkat!
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu meteorolojının tahmınının tuttugu oldumu hiç meral edıorm
biz beklemiyorduk zaten.1 aydır her hafta sonu kar diyorlar yağmur bile yok.haftayada yağmaz rahat dolaşın.
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