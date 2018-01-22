İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı

Son Güncelleme 5 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 09:59 |5 dakika önce

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin geçtiği son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bu gece karla karışık yağmur yağacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul hava durumu için "Bugün Trakya'dan kar giriş yapar. Yarın Trakya açar, gece ısı adası etkisinden dolayı İstanbul'da KKY (karla karışık yağmur) ve yükseklerde kar yapar" dedi. Peki İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde havalar nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporu haberimizde..

İstanbul hava durumuyla ilgili kar uyarısı Meteoroloji'den geldi. Son dakika habere göre, İstanbul'a beklenen kar bu hafta geliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olmakla birlikte gece saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak. Meteoroloji son hava durumu raporu ve il il hava durumu haberimizde... İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? - İSTANBUL HAVA DURUMU Bugün İstanbul’da 10 derece civarında seyredecek olan sıcaklıklarla beraber yağmur yağışı görülecek. Gece saatlerinden itibaren hızla düşecek olan sıcaklıklarla birlikte yarın ve çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul’un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası uzun süreli etkili olmayacak. Hafta sonuna ise yurt geneli parçalı bulutlu bir havayla girecek ve hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. METEOROLOJİ UZMANINDAN İSTANBUL TAHMİNİ İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için kar tahmini geldi.

Prof. Şen, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bugün Trakya'dan kar giriş yapar. Yarın Trakya açar, gece ısı adası (şehirleşme, betonlaşma) etkisinden dolayı İstanbul'da KKY (karla karışık yağmur) ve yükseklerde kar yapar. Güney doğu yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyısı hariç Karadeniz sahil KKY, diğer bölgelere kar yağar Doğu Anadolu'da perşembe de devam eder. İstanbul'da boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda yağış daha çok görülür. Sıcaklık bu gece 3, yarın gündüz 3, yarın gece 2, çarşamba 3, çarşamba gecesi don olur - 4 dereceye kadar düşer" mesajını paylaştı. METEOROLOJİ'DEN UYARI Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm/m2), Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta, Muğla, Antalya'nın batı ilçeleri ile Aydın kıyılarında kuvvetli (21-50 mm/m2) olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerine kadar ülkenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıbatı bölgelerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden orta, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İL İL HAVA DURUMU Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 9 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 10 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak yağışlı 17