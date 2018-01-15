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İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 15:41 | Son Güncelleme 29 dakika önce

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da canlı bomba eylemi yapacağını tespit ettikleri DEAŞ terör örgütü üyesi S.K’yı gözaltına aldı.

İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirledi. TEM ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olarak kullandığını tespit ettiği Bağcılar ve Küçükçekmece'deki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında "Yalnız Kurt" olarak adlandırılan eylem hazırlığındaki S.K (22) gözaltına alındı. S.K'nin bir süre Suriye'de bulunduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dijital veriler ele geçirdi. TEM ekipleri dijital verileri incelemeye aldı.

SOSYAL MEDYADAN DEAŞ PROPAGANDASI YAPAN 1 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan yapılan bir başka operasyonda ise, sosyal medya hesaplarında terör örgütü DAEŞ propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen M.G. yakalanarak gözaltına alındı.

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seçim kokusu var galiba yine bombacılar sinir dışı operasyon lar gundemde
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