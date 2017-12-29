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İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 00:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi etrafında akşam saatlerinde ortalığa yayılan ağır koku paniğe neden oldu.

İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

Uşak’ta gece saat 22.00 sıralarında Tıp Fakültesi Hastanesi etrafında ortalığa sebebi bilinmeyen ağır bir koku yayıldı. Hastane içerisinde ve dışarısında kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine başta AFAD olmak üzere, UMKE, 112 ekipleri, emniyet ekipleri, itfaiye ekipleri ve doğal gaz dağıtım firmasının ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hastane etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, ekipler kokunun nedenini bulmak için hummalı bir çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken olay yerine Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas geldi. Kavas, şu an için herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
uşak koku istanbul ağır koku

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
olumsuzluk olmadığına dair yanit verilmiş ne kadar cahilce açıklama bu insanlar fabrikaların atıklarını nereye atacağı konusunda devlet yer göstermezse olacaği bu olur meydanı boş bulmuşlar denetleme yok hiçbirşey yok millete hizmet ettiklerini zannediyorlar
ZANNEDERSEM UŞAK TA ÇOK SAYIDA DERİ SANAYİ VAR..ESKİ İSMİYLE TABAKHANELER...
şehir leş pis hava kirliliği kokuyor
ülkeyi geçtik dünyanın anasını ağlattınız
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