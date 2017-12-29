İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

Uşak’ta gece saat 22.00 sıralarında Tıp Fakültesi Hastanesi etrafında ortalığa sebebi bilinmeyen ağır bir koku yayıldı. Hastane içerisinde ve dışarısında kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine başta AFAD olmak üzere, UMKE, 112 ekipleri, emniyet ekipleri, itfaiye ekipleri ve doğal gaz dağıtım firmasının ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hastane etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, ekipler kokunun nedenini bulmak için hummalı bir çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken olay yerine Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas geldi. Kavas, şu an için herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.