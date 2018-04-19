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İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 07:56 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle İstanbul'da bazı seferler iptal edildi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken boğazda gemi trafiği çift taraflı askıya alındı. Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü ve İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise sis nedeniyle görünmez hale geldi.

DHA

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