İşte Tosun'un melekleri...

Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Bahamalar'da yaptığı tatilin fotoğraflarına ve detaylarına ulaşıldı. Aydın'ın Bahamalar'daki en güzel adalardan biri olan Nassau'da Atlantis otelde kaldığı, kumar oynamak için sık sık casinoya gittiği ve ekibindekilerden birinin iddiasına göre, 15 günde 100 bin dolar harcadığı öne sürüldü.

31 TEMMUZ 2016'DA BAŞLADI



Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı.

BAHAMALAR'DA 6 KİŞİLİK TATİL



Bu süreçte Mehmet Aydın ve ekibi açısından her şey yolunda gidiyordu. Aydın, Dubai ve Uruguay'da kurduğu bağlantılarla buralarda da faaliyet yürütmeye başlamıştı. Ekibiyle sık sık buluşan ve toplantılar yapan Aydın, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 15 günlük bir tatil için aralarında ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 6 kişilik ekibi Bahamalar'daki Nassau Adası'nda topladı. Buradaki en lüks otellerden biri olan Atlantis Hotel'de kalan ekip 15 gün boyunca tatilin tadını çıkardı.