İşte Tosun'un melekleri...

Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Bahamalar'da yaptığı tatilin fotoğraflarına ve detaylarına ulaşıldı. Aydın'ın Bahamalar'daki en güzel adalardan biri olan Nassau'da Atlantis otelde kaldığı, kumar oynamak için sık sık casinoya gittiği ve ekibindekilerden birinin iddiasına göre, 15 günde 100 bin dolar harcadığı öne sürüldü.
31 TEMMUZ 2016'DA BAŞLADI
Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı.
BAHAMALAR'DA 6 KİŞİLİK TATİL
Bu süreçte Mehmet Aydın ve ekibi açısından her şey yolunda gidiyordu. Aydın, Dubai ve Uruguay'da kurduğu bağlantılarla buralarda da faaliyet yürütmeye başlamıştı. Ekibiyle sık sık buluşan ve toplantılar yapan Aydın, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 15 günlük bir tatil için aralarında ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 6 kişilik ekibi Bahamalar'daki Nassau Adası'nda topladı. Buradaki en lüks otellerden biri olan Atlantis Hotel'de kalan ekip 15 gün boyunca tatilin tadını çıkardı.
'ÖZEL MÜŞTERİ' STATÜSÜNDE
Tatildekilerden birinin iddiasına göre tatil planlanırken Mehmet Aydın, adaya gittiğinde casino için hazır olsun diye tur firmasına 100 bin dolar havale yaptırdı. Ama tur firması parayı casinoya göndermek için bir muhatap bulamayınca para havale edilemedi. İki gün boyunca yanlarındaki nakitlerle casinoya gittiler. Tur firması da parayı kendilerine havale etti. Bu para farklı hesaplara bölüştürüldü ve bankamatiklerden parça parça çekilerek zaten çok pahalı olan adadaki tatil boyunca harcandı. Kaynağın iddiasına göre Mehmet Aydın ruletten başka bir oyun da oynamazdı. Casinonun, 'özel müşteri' kategorisine aldığı Mehmet Aydın'a casino ile bağlantılı Kolombiyalı iki manken de tatili boyunca eşlik etti.
ÇİFTLİK BANK OLAYI
2018'in Mart ayına kadar toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Toplanan bu paranın 687 milyon, 838 bin lirası katılımcılara geri ödendi. Sistem kapsamında 58 milyon 126 bin liralık çiftlik, fabrika gibi tesisler edinildi. Bir süre sonra yapılan başvuru ve şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı, soruşturma 8 Mart 2018'de tamamlandı ve bakanlık sistemin 'dolandırıcılık' olduğunu belirten raporu MASAK'a gönderildi. Sonrasında da soruşturmalar başladı. İlk soruşturma Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Ayrıca Aydın'ın eşi ve üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu bazı zanlılar tutuklandı. Daha sonra soruşturmaları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı. Şirketin yazılım sorumlusu, muhasebecisinin da aralarında bulunduğu zanlılar yakalanarak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor...
Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon!
700 kişinin katili DEAŞ emiri İzmir'de yakalandı
Kan donduran olay! Küçük çocuğa arkadaşı tecavüz etti
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi
Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 14 yorum