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İşte Tosun'un melekleri...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yüzbinden fazla kişiden dolandırdığı paralarla sürdüğü lüks hayatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aydın'ın, Bahamalar'daki en güzel adalardan biri olan Nassau'da Atlantis otelde kaldığı öğrenildi.

İşte Tosun'un melekleri...

Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Bahamalar'da yaptığı tatilin fotoğraflarına ve detaylarına ulaşıldı. Aydın'ın Bahamalar'daki en güzel adalardan biri olan Nassau'da Atlantis otelde kaldığı, kumar oynamak için sık sık casinoya gittiği ve ekibindekilerden birinin iddiasına göre, 15 günde 100 bin dolar harcadığı öne sürüldü.

31 TEMMUZ 2016'DA BAŞLADI

Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı.

BAHAMALAR'DA 6 KİŞİLİK TATİL

Bu süreçte Mehmet Aydın ve ekibi açısından her şey yolunda gidiyordu. Aydın, Dubai ve Uruguay'da kurduğu bağlantılarla buralarda da faaliyet yürütmeye başlamıştı. Ekibiyle sık sık buluşan ve toplantılar yapan Aydın, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 15 günlük bir tatil için aralarında ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 6 kişilik ekibi Bahamalar'daki Nassau Adası'nda topladı. Buradaki en lüks otellerden biri olan Atlantis Hotel'de kalan ekip 15 gün boyunca tatilin tadını çıkardı.

'ÖZEL MÜŞTERİ' STATÜSÜNDE

Tatildekilerden birinin iddiasına göre tatil planlanırken Mehmet Aydın, adaya gittiğinde casino için hazır olsun diye tur firmasına 100 bin dolar havale yaptırdı. Ama tur firması parayı casinoya göndermek için bir muhatap bulamayınca para havale edilemedi. İki gün boyunca yanlarındaki nakitlerle casinoya gittiler. Tur firması da parayı kendilerine havale etti. Bu para farklı hesaplara bölüştürüldü ve bankamatiklerden parça parça çekilerek zaten çok pahalı olan adadaki tatil boyunca harcandı. Kaynağın iddiasına göre Mehmet Aydın ruletten başka bir oyun da oynamazdı. Casinonun, 'özel müşteri' kategorisine aldığı Mehmet Aydın'a casino ile bağlantılı Kolombiyalı iki manken de tatili boyunca eşlik etti.

ÇİFTLİK BANK OLAYI

2018'in Mart ayına kadar toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Toplanan bu paranın 687 milyon, 838 bin lirası katılımcılara geri ödendi. Sistem kapsamında 58 milyon 126 bin liralık çiftlik, fabrika gibi tesisler edinildi. Bir süre sonra yapılan başvuru ve şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı, soruşturma 8 Mart 2018'de tamamlandı ve bakanlık sistemin 'dolandırıcılık' olduğunu belirten raporu MASAK'a gönderildi. Sonrasında da soruşturmalar başladı. İlk soruşturma Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Ayrıca Aydın'ın eşi ve üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu bazı zanlılar tutuklandı. Daha sonra soruşturmaları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı. Şirketin yazılım sorumlusu, muhasebecisinin da aralarında bulunduğu zanlılar yakalanarak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor...

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
adam king ya :) para yatiranlar bu haberleri okuyunca ne hissediyorlar acaba :)
Yi tosunum yi.
CEMAAT LİDERLERİ DE AYNI ŞKEİLDE FARKLI BİÇİMDE HORTUMLUYARAK VİLLARDA JİPLERLE GEZİYOR , HURİLERİ YANLARINA ALIYORLAR :)
adamla dalga geçmeyi bırakın da nasıl geçirdiğine bakın :):)
koccum benimmmm
teşkilatımız afrikanın bilmem neresinden fetöcüleri paket yapıp getiriyor bu tosunamı güçleri yetmiyor işin içinde iş var yine
Ooohhhh missss, ye tosunum ye, helal olsun, bu memlekette cehalet bitmez, nerdrn mi biliyorum, az dusunun anlarsiniz, egitimli nesil arttikca beni hafakanlar basiyor diyenler ulkeyi yonetiyorlar da ordan biliyorum
BİZİM ENAYİLERİN PARASINI ÇATIR ÇUTUR YİYOR ADAM HELAL OLSUN BÖYLE KERİZLERİN PARASINI YEMEYEN KERİZ ZATEN
eee hadi devleti ve emniyeti vazgeçtik vatandaşını koruyamadı siz basın olarak ne yaparsınız hiç araştırmacılık yokmu ? sadece bu adamların reklamınımı yaparsınız ?
tosunum paraları eziyor
helal olsun ye tosunum yiyemeyen aç gözlü malların paraları helal olsun sana
ye tosunum ye yakalanma ye helal para bu
milletin parası değil ki adam alın teri ile kazanmış :))
Yarasın tosunuma
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