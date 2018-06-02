İtalya'da turistik uçak düştü

İtalya'nın kuzey doğusundaki Dolomit Dağları'na turistik bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, küçük bir turistik uçak, ülkenin kuzey doğusundaki Dolomit Dağları'na düştü.
Edinilen ilk bilgilere göre, kazada bir erkek olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kadın da ağır yaralandı.
Düşen uçağın, yakındaki Bolzano Havaalanı'ndan kalkmış olabileceği belirtiliyor.
Civardaki ziyaretçilerin haber verdiği kazaya, Trento acil servisi, itfaiye ve dağ kurtarma ekibi müdahale etti.
Kazada ağır yaralanan kadının Bolzano'daki bir hastaneye sevk edildiği de bildirildi.
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