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İtalya'da turistik uçak düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

İtalya'nın kuzey doğusundaki Dolomit Dağları'na turistik bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, küçük bir turistik uçak, ülkenin kuzey doğusundaki Dolomit Dağları'na düştü.

Edinilen ilk bilgilere göre, kazada bir erkek olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kadın da ağır yaralandı.

Düşen uçağın, yakındaki Bolzano Havaalanı'ndan kalkmış olabileceği belirtiliyor.

Civardaki ziyaretçilerin haber verdiği kazaya, Trento acil servisi, itfaiye ve dağ kurtarma ekibi müdahale etti.

Kazada ağır yaralanan kadının Bolzano'daki bir hastaneye sevk edildiği de bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dolomit Dağları İtalya Kaza uçak

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