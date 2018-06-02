HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:45 | Son Güncelleme

Hainler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Hakan Ergin'in İYİ Parti Giresun/Eynesil İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Ergin’in oğlu olduğu ortaya çıktı. İYİ Parti resmi Twitter hesabından paylaşım yaparak baş sağlığı diledi

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda, havan saldırısında Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı İsa Şen acı haberi ilçede esnaf olan şehidin babası Ahmet Ergin'e verdi.

'VATAN SAĞOLSUN'

Aldığı haberle üzülen baba Ahmet Ergin, yetkililere "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit haberi üzerine ilçede Uzman Çavuş Ergin'in ailesinin ikamet ettiği apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra ilçede çok sayıda vatandaş da Ergin ailesini ziyaret ederek taziyelerde bulundu.

AFRİN'DE DE GÖREV YAPMIŞ

Ergin’in “Zeytin Dalı Harekatı”nda da görev yaptığı ortaya çıktı. Yaklaşık iki ay önce Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in , elinde 100 mm çaplı tank mermisiyle poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Tank mermisinin üzerine “Hakan Ergin’den Türkiye Eynesil’e selamlar” yazılı fotoğraları ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu fotoğrafların yaklaşık iki ay önce Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında çekildiği öğrenildi.

İYİ PARTİ BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Öte yandan Hakan Ergin’in İYİ Parti Giresun/Eynesil İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Ergin’in oğlu olduğu öğrenildi. İYİ parti sosyal medya hesabından aileye başsağlığı dilendi.

İşte İYİ Parti'nin o tweeti;

y


PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
AK Partili Şengül, Karşıyaka Çarşısı'nda İzmir Marşı çaldırdıAK Partili Şengül, Karşıyaka Çarşısı'nda İzmir Marşı çaldırdı
17 yaşındaki genç intihar etti17 yaşındaki genç intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin ahmet ergin

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafik birbirine kattı!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafik birbirine kattı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

Kendini yalanlayan Nasuhi Güngör'e bir tepki de AK Partili Metiner'den!

Kendini yalanlayan Nasuhi Güngör'e bir tepki de AK Partili Metiner'den!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.