İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda, havan saldırısında Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı İsa Şen acı haberi ilçede esnaf olan şehidin babası Ahmet Ergin'e verdi.

'VATAN SAĞOLSUN'

Aldığı haberle üzülen baba Ahmet Ergin, yetkililere "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit haberi üzerine ilçede Uzman Çavuş Ergin'in ailesinin ikamet ettiği apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra ilçede çok sayıda vatandaş da Ergin ailesini ziyaret ederek taziyelerde bulundu.

AFRİN'DE DE GÖREV YAPMIŞ

Ergin’in “Zeytin Dalı Harekatı”nda da görev yaptığı ortaya çıktı. Yaklaşık iki ay önce Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in , elinde 100 mm çaplı tank mermisiyle poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Tank mermisinin üzerine “Hakan Ergin’den Türkiye Eynesil’e selamlar” yazılı fotoğraları ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu fotoğrafların yaklaşık iki ay önce Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında çekildiği öğrenildi.

İYİ PARTİ BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Öte yandan Hakan Ergin’in İYİ Parti Giresun/Eynesil İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Ergin’in oğlu olduğu öğrenildi. İYİ parti sosyal medya hesabından aileye başsağlığı dilendi.

İşte İYİ Parti'nin o tweeti;



