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İYİ Parti'nin Üsküdar mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener: - "Türkiye'ye huzuru getirmek ve gerginliği azaltmak, nefes aldırmak için yola çıktık. Çok engelle karşılaştık, engelleri aşa aşa geliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Türkiye'ye huzuru getirmek ve gerginliği azaltmak, nefes aldırmak için yola çıktık. Çok engelle karşılaştık, engelleri aşa aşa geliyoruz." dedi.

Akşener, Üsküdar Meydan'da düzenlenen mitingde, 24 Haziran'da seçimlerinden sonra kendisine ve seçmenlerine yapılan haksızlıklardan hesap soracaklarını ifade etti.

OHAL nedeniyle seçmenlerinin kullanacakları oyu ve savundukları partiyi söylemekten çekindiklerini savunan Akşener, "Türkiye'ye huzuru getirmek ve gerginliği azaltmak, nefes aldırmak için yola çıktık. Çok engelle karşılaştık, engelleri aşa aşa geliyoruz. Her bir aşamasında destekleriniz olmasaydı, arkamızda durmasaydınız belki bugüne gelmemiz zor olabilirdi. Erzurum'da mitingde bir kız çocuğu ve babası oturdukları binada İYİ Parti'ye gönül verdiklerini OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı. Çünkü söylese taşeronda çalışıyor, işinden olacak." diye konuştu.

24 Haziran akşamı Türkiye'nin kaderini çizeceklerini ve hayırlı bir sonuç çıkması için dua ettiklerini belirten Meral Akşener, "24 Haziran akşamı çok şey değişecek." dedi.

Akşener, sözlerini, "İYİ Parti'nin kurulma işlemine önce kadınlar dahil oldu, sonra gençler ve aziz milletim, İYİ Parti'yi siz kurdunuz. Bana dönüp dediniz 'Aday siz olun', Allah bin kere razı olsun. Beş saatte 100 bin imza ve 2 günde 250 bin imza ile aday gösterdiniz. Türkiye'nin bu kadar imza ile aday gösterilen tek adayı benim, milletin adayıyım ve milletin kadın adayıyım. Bu millet gergin, gençlerimiz işsiz ve umutsuz kadınlarımız var. İstanbul'da kadınlar gergin, üzgün. Bu gerginliği kaldırmak için geliyoruz." diye tamamladı.

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