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'İzdivaç ablası' avukat hakkında karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

FETÖ'cülerin akılalmaz oyunları ortaya çıkıyor. Örgütte 'izdivaç ablası' olarak bilinen avukat Özge Elif Hendekçi'nin örgütten gelen talimat sonrası, sorgudan kaçmak için evlenip hamile kaldığı, hemen sonrasında da boşandığı ortaya çıktı. İçinde "izdivaç ablalığı" yaptığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılan Hendekçi, 7 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı.

'İzdivaç ablası' avukat hakkında karar çıktı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı.

Kararda, sanık Hendekçi'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a giriş sayısı, programı kullanma sıklığı ve yazışma içeriklerinde örgütsel yazışma içeriklerinin bulunduğu belirtilerek, sanığın 2015'te İstanbul'da avukatların kaldığı evin sorumlusu olduğuna dair tanık beyanlarının olduğuna vurgu yapıldı.

Üniversiteden yeni mezun olan avukat adayları ile kariyer toplantıları yapmasını ve örgüte bağlılık derecesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Hendekçi'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

GÖZALTINA ALINDIĞINDA HAMİLEYDİ

Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "izdivaç ablası" olduğu belirtilen ve ByLock kullandığı tespit edilen avukat Elif Özge Hendekçi'nin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Örgütün insani ve vicdani bir durum olan hamilelik olgusunu kullanarak, evli olanlara, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden kurtarmak yahut daha hafif şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla hamile kalmaları talimatı verdiği vurgulandı.

Sanık Hendekçi'nin gözaltına alındığında hamile olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin nüfus kaydı incelendiğinde 22 Ocak 2017'de evlendiği, 10 Mart 2017'de ise yaklaşık 1,5 ay sonra boşandığının tespit edildiği anlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Özge Elif Hendekçi izdivaç

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
idam gelmeli... bu çakallar yine çakallık yapar şeytan bile seyrediyor bunları vay be diyordur.
çaktır geç çok bu fetoşcularda
benim sığırımın kokusu bile başkadır! anguslar go home!
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