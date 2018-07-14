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Jandarmadan 15 Temmuz şehitleri anısına klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığının 15 Temmuz şehitleri anısına hazırladığı video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına klip hazırlandı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, 15 Temmuz darbe girişimine ait fotoğraflar yer aldı.

Fotoğraflar, söz ve müziği Jandarma Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp ile Astsubay Kıdemli Üstçavuşlar Tufan Altınöz ve Sefa Böke'ye ait müzik eşliğinde gösterildi.

"Bu vatan bizim, bunu böyle bilin, ne yiğitler verildi toprağa. O uzun gece şafak söktüğünde sessiz bir çığlık göklerde." sözlerinin yer aldığı klip, "15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz." mesajıyla sona eriyor.

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15 Temmuz jandarma genel komutanlığı klip sosyal medya

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