Kadınlara değer veren birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Yaman, "Projelerimizde, gençlere, öğrencilere, engellilere ve kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Onların mutluluğu için çalışıyoruz." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kadınları düşünen ve bu yönde proje geliştiren belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca kadınlara yönelik, beslenme okulu faaliyete geçirildi. 3 ay devam edecek okulda, kadınlar, beslenme uzmanın yanı sıra spor, psikolog, gıda mühendisi, gıda teknisyeni ve pasta eğitmelerinin yer aldığı eğitim atölyelerinde sağlıklı ve düşük kalorili tarifler konusunda eğitim alacak. Haftanın bir günü mutfağa girecek kadınlar, yemeklerdeki kalori miktarı konusunda uygulamalı dersler görecek.

"Kadın mutlu olursa şehir mutlu olur." diyen Yaman, kadınların mutlu olacağı bir şehrin hikayesini yeniden ve birlikte yazdıklarını söyledi.

Diyetisyen Sara Ayyıldız da beslenme okulunun 3 ay süreceğini ve eğitimler sonunda kadınlara 3 dalda sertifika vereceklerini kaydetti.

Ayyıldız, "Komplike bir kadro oluşturduk. Diyetisyen, spor, psikolog, gıda mühendisi, gıda teknisyeni ve pasta eğitmeleri yer alıyor. Bundan dolayı Türkiye'de tek olacak. 80 kişilik kontenjan dahilinde haftanın 3 günü teorik bir günü ise uygulama eğitimlerimiz olacak. Sağlıklı beslenme, çocuk beslenmesi ve yemeklerdeki kaloriler üzerinde duracağız." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Gülşah Gökalemin ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sağlıklı beslenmek, kilo vermek, sağlıklı yemekler yapmak ve bu alışkanlıkları çocuklara aktarmak amacıyla okula başladım." diye konuştu.

