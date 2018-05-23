Kamyonet park halindeki araçların üzerine devrildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da parke taşı yüklü kamyonetin, park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Osman Şahinbaş (44) yönetimindeki 28 AB 761 plakalı parke taşı yüklü kamyonet, 10 metre yüksekliğindeki yoldan çıkarak Fırat Üniversitesi Hastanesi otoparkındaki araçların üzerine devrildi.
Devrilme sırasında kamyonetten atlayan sürücü Şahinbaş yaralandı.
Şahinbaş, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, otoparkta bulunan 4 araç hasar gördü.
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