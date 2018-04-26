Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Ahmet Hakan, Kanal D Haber Daire Başkanlığı görevini bıraktı.
YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU
Ahmet Hakan'ın bırakmasının ardından Kanal D Ana Haber'i NTV'nin başarılı spikerlerinden Buket Aydın Baykal'ın sunacağı öğrenildi.
MAYIS AYINDA KOLTUĞA OTURACAK
NTV ekranlarında Gece Bülteni'nden sonra ana haberleri sunmaya başlayan başarılı spiker, mayıs ayında yeni kanalında izleyici karşısına çıkacak. Baykal, haberleri sosyal medya hesabından doğruladı.
"DUALARINIZI BEKLİYORUM"
Ünlü spiker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor.️ Hepsine buradan toplu yanıt. Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibariyle çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız. Ailem olan NTV'ye bana bu güne kadar sundukları katkılar için çok teşekkür ederim. Kanal D Ana haber koltuğunu bana layık görenleri mahcup etmemek dileğiyle. Dualarınızı bekliyorum" dedi.
İşte Buket Aydın Baykal'ın o paylaşımı;
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