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Kandil ve Diyarbakır'da terör operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 08:20 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) terör operasyonlarıyla ilgili açıklama geldi. Son dakika habere göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Diyarbakır ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında silahlı 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Kandil ve Diyarbakır'da terör operasyonu!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 17-18 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Diyarbakır'ın Hani ve Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Hava harekatında silahlı 26 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK kuzey ırak terör Diyarbakır PKK

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