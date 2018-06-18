Karadeniz'de turizmciler bayramda beklediğini bulamadı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, Karadeniz Bölgesi'nde Ramazan Bayramı'nda turizmcilerin beklediği hareketliliği göremediğini söyledi. Toştaş, "Otellerin 3 günlük bayram tatilinde doluluklarının yaklaşık yüzde 50 civarı olduğunu görüyoruz" dedi.
KATİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Murat Toktaş, Karadeniz Bölgesi'nde Ramazan Bayramı'nı turizm açısından değerlendirdi. Bu sene hem yerli turistte hem de yabancı turistte bir azalma hissedildiğini belirten Toktaş, "Bunun ilk karşılığını da ne yazık ki Ramazan Bayramı'nda aldık. Tesislerimiz geçen senelerin çok altında bir talep gördü. En önemli neden 3 günlük bayram tatilinin 2 gününün hafta sonuna gelmesi oldu. Yerli turistin çok büyük bir bölümü batı bölgelerinden geliyor. Tatilin bu sefer 3 günde kalması bu uzun yolculuğa çıkılmasını engelledi. Genel olarak turistler bulundukları yerlere yakın olan daha çok günübirlik yerleri tercih ettiler. Bu da bizim bölgeye olan talebin gerçekleşmemesine neden oldu. Otellerin 3 günlük bayram tatilinde doluluklarının yaklaşık yüzde 50 civarı olduğunu görüyoruz. Yani geçen bayramların yarı kadar talep görmüş olduk" diye konuştu.
Toktaş, Kurban Bayramı'nın daha uzun olması nedeni ile önümüzdeki bayramda daha fazla bir hareketlilik yaşanacağını söyledi.
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