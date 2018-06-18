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Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:56 | Son Güncelleme

Ağrı’da evin önünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir 4 gündür aranıyor. Bugün ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında ise küçük kıza ait kaydedilen son görüntüler ortaya çıktı. Halen kayıp olan minik Leyla'nın üzerinde aynı kıyafet olduğu anlaşıldı.

4 gündür her yerde aranan Leyla Aydemir ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Amca Musa Aydemir, minik kızın kaybolmadan önceki son görüntülerini paylaştı. Leyla'nın üzerindeki yeşil kıyafetiyle kaybolduğunu aktardı.

Amca Aydemir, "Ben videoyu çektim, sonra çocuğu eve teslim ettim. Bayramdı arkadaşlarımla çay içmeye devam ettim. Çocuk Ağrı'ya doğru yürüyordu.
Çok çekingen kimsenin yanına gitmeyen bir çocuk. O yüzden öyle davranıyor. Çocuk köyün yabancısı, yerlisi değil" dedi.

Bugün ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına küçük kızın anne ve babası telefon ile katıldı.

"BEYAZ ARAÇTA 3 ÇOCUK VARMIŞ"

Baba Nihat Aydemir yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Şüphelendiğimiz biri yok. İçinde bir kadın bir erkeğin olduğu beyaz bir araç varmış. O aracı görenler var. Köye gelip şeker dağıtmışlar. İçinde 3 tane çocuk varmış. Biri mavi gözlüymüş, ona yoğunlaştık. Erkek 40 yaşlarında, kirli sakallı. Arabanın arka camı da kırıkmış." dedi.

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“KIZIM SADECE ‘ANNE SÜT’ DİYEBİLİYOR”

Anne Şükran Aydemir ise kızının yemek yiyemediğini sadece 'anne süt' diyebildiğini söyledi. Anne Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görenler, duyanlar Allah rızası için söylesin. Kim götürdüyse hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağım. Kim bana bunu yaptıysa Allah onu islah etsin.

kayıp

Kızım yemek yemiyor, sadece biberonla besleniyor. Allah rızası için getirsinler. Ciğerim yanıyor. Yeter ki kızımı bana sağ sağlim getirsin. Kızım yabancıların yanına gitmez, doğru düzgün ailenin yanına gitmiyor. Utangaçtır. Kendini ifade edemez. Sadece 'anne süt' diyebiliyor. Küçük kardeşinin adı Ece, onu bile söyleyemiyor."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
inşallah bir an önce bulurlar. ALLAH bunları götürenlerin en kısa zamanda başlarına bir bela gelsin inşallah.:(((((
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