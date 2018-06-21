Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Köy ve çevresinde çocuklara kapalı kasa minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası üzerine araca ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede bu iddianın da asılsız olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ MİNİBÜS İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI Ankara'dan teknik anlamda istihbarat sağlayacak uzmanların da bulunduğu ekip, Leyla Aydemir'i bulmak için il genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceledi.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları, 7. günde de köy ve çevresinde sürüyor.

LEYLA'NIN AMCASINA TELEFON AÇAN ÇOCUKMUŞ



Bugün bir kadının, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'i gizli numaradan aradığı ve "Başınız sağ olsun" dediği yönündeki bilgi üzerine özel ekip konuyu inceledi.

Aramanın, başka ilden yapıldığı, telefonu açan kişinin olayla ilgisi bulunmayan küçük yaştaki çocuk olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin bugüne kadar yapılan tüm ihbarlara çok kısa sürede karşılık veren ekipler, tüm ihbarların 15 dakika içinde asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

"MAVİ" VE "MODÜL" KÖYDE DETAYLI ARAMA YAPACAK



Jandarma Genel Komutanlığınca köye gönderilen iki kadavra ve ceset arama köpeğinin arama çalışmalarının olumsuz sonuçlanması üzerine harekete geçen ekipler, "Mavi" ve "Modül" adında iki kadavra ve ceset arama köpeğini daha köye getirdi.

Ayrıca, jandarma ve polis ekipleri, kırsal ve şehir merkezlerinde yürüttüğü araştırmalarda Leyla'nın, Mardin, Sivas ve Silivri'de görüldüğü iddialarının da asılsız olduğunu saptadı.

İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi.

Ekiplerin titiz araştırmasına rağmen hakkında halen herhangi bir bulguya rastlanmayan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

AA



