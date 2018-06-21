HABER

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Ağrı'da bir hafta önce ailesiyle, bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'le ilgili 12 ilden yapılan ihbarlar asılsız çıktı.

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları, 7. günde de köy ve çevresinde sürüyor.

Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu.

Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.

Ağrı'da Leyla seferberliği/ Ek fotoğraflar

ŞÜPHELİ MİNİBÜS İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Ankara'dan teknik anlamda istihbarat sağlayacak uzmanların da bulunduğu ekip, Leyla Aydemir'i bulmak için il genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceledi.

Köy ve çevresinde çocuklara kapalı kasa minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası üzerine araca ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede bu iddianın da asılsız olduğunu belirledi.

Ekipler, "camı kırık minibüstekilerin çocukları şekerle kandırmaya çalıştıkları" iddiasının gerçeği yansıtmadığının anlaşılmasının ardından aileye gelen tüm ihbar telefonlarını takibe aldı.

Leyla'nın kaçırıldığı bölgede, beyaz renkli minibüs çocukların kabusu oldu

LEYLA'NIN AMCASINA TELEFON AÇAN ÇOCUKMUŞ

Bugün bir kadının, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'i gizli numaradan aradığı ve "Başınız sağ olsun" dediği yönündeki bilgi üzerine özel ekip konuyu inceledi.

Aramanın, başka ilden yapıldığı, telefonu açan kişinin olayla ilgisi bulunmayan küçük yaştaki çocuk olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin bugüne kadar yapılan tüm ihbarlara çok kısa sürede karşılık veren ekipler, tüm ihbarların 15 dakika içinde asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

Ağrı'da Leyla seferberliği

"MAVİ" VE "MODÜL" KÖYDE DETAYLI ARAMA YAPACAK

Jandarma Genel Komutanlığınca köye gönderilen iki kadavra ve ceset arama köpeğinin arama çalışmalarının olumsuz sonuçlanması üzerine harekete geçen ekipler, "Mavi" ve "Modül" adında iki kadavra ve ceset arama köpeğini daha köye getirdi.

Ayrıca, jandarma ve polis ekipleri, kırsal ve şehir merkezlerinde yürüttüğü araştırmalarda Leyla'nın, Mardin, Sivas ve Silivri'de görüldüğü iddialarının da asılsız olduğunu saptadı.

İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi.

Ekiplerin titiz araştırmasına rağmen hakkında halen herhangi bir bulguya rastlanmayan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

AA


PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
Eşine şiddet uygulayan işçinin maaşının yarısı eşine ve çocuğuna verilecekEşine şiddet uygulayan işçinin maaşının yarısı eşine ve çocuğuna verilecek
Sakarya seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları Sakarya seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Leyla Aydemir Kayıp

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Allahim sen yardim et biran once bulunsun bu guzel kiz
Allah sen o yavrucuğu koru. Sağ salim ailesine kavuşur İnşallah. Tek korkum köyde bir evde ortaya çıkması. Allah'ım sen koru. İnşallah saçının bir teline bile zarar gelmemiştir ve gelmez.
ben o amca kimse onun iyice sorgulama si gerekir
Bence Bu Olayda Yine En Yakınlarından Biri Çıkacak İnşallah Bu Melek Yüzlü Kızımız Bir An Önce Sağ Salim Bulunur
sazlıklar su birikintileri çok iyi aranmalı gözden kaçarsa hiç bulunamaz
töre cinayetine gitmemiştir umarım
7 GÜNDÜR KAYIP BİR KIZ ÇOCUĞU... KÖYÜN TÜM MEYDANLARI ARANIYOR, AHIRLAR ARANIYOR PEKİ NEDEN KÖYÜN EVLERİ ARANMIYOR NEDEN NEDEN SORUYORUM SİZE...? BU CUMHURİYETİMİZİN BAŞSAVCILARI NEYİ BEKLİYOR HALEN BU EVLER NEDEN ARANMIYOR
Amcayı sorgulasınlar iyice aileden fitye koparmak için o yapmış olabilir ??yabancı yapmaz
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı! 2 saat içerisinde...

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı! 2 saat içerisinde...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.