Kayseri'de 15 Temmuz etkinliği

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Süleyman Kamçı, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ellerine ay yıldızlı bayrağı alan vatandaşlar meydanları doldurdu. Kayseri Müftüsü Şahin Güven, yaptığı duanın ardından protokol konuşmalarıyla coşan kalabalık, tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Cumhuriyet Meydanında belediyelere ve STK'lara ait çadırlarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait giydirilmiş otobüslerde fotoğraf sergisi açıldı.

